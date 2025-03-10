川普最快4月訪中國 會面習近平

消息來源稱，川習會最快4月舉行。（法新社檔案照）

2025/03/10 22:56

〔編譯魏國金／台北報導〕南華早報根據多名外交消息來源報導，儘管美中貿易戰升溫，但美國總統川普或許最快4月訪問中國，與中國國家主席習近平會面。

消息人士表示，兩國元首都希望對方來訪，並將此視為一場外交勝利，但初步討論圍繞在川普訪問中國。目前尚不清楚相關討論的進展。

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在川普1月20日重返白宮前幾天，他與習近平通話，並談論廣泛議題。1週後，中國外長王毅與美國國務卿魯比歐通話，但兩人尚未正式會面。魯比歐被北京制裁，技術上無法訪問中國。

第2位消息人士說，兩國已針對川習高峰會展開討論，儘管最終日期尚未敲定，但致力在4月舉行該峰會。

他指出，川普明確表示希望習近平訪問他在佛州的海湖莊園，2017年兩人在該處會面，但北京希望在華府舉行更正式的會面，或者邀請川普訪問中國。他說，「尤其對於習近平，如果川普在『兩會』後訪問中國，將是重要的外交勝利」。

1名美國消息來源說，「川普最快將於4月訪問中國」。根據先前報導，川普告訴幕僚，他希望在上任100天內訪問中國，4月的訪問將是在他執政100天內。

任何的訪問都將發生在川普對中國進口產品累計加徵20%關稅、雙方貿易摩擦持續升級，以及中國採取報復措施之際。

不過，自詡交易促成者的川普也釋出願意與中國進行協商的訊號，2月他說，他認為「可能」與中國達成新的貿易協議。自重返白宮以來，川普在多個場合誇耀他與習近平有「非常好的個人交情」。上月他說，預計習近平將訪問美國，但他沒有透露具體的時間表。

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