立院要求謝長廷返台備詢 外交部：若視訊技術能克服相信不反對

國民黨團26日舉行記者會，批評駐日代表謝長廷為日本排放核污水護航，要求謝長廷返台列席立法院說明。（記者方賓照攝）

2021/04/26 12:28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本政府預計在2年後將福島核電廠廢水稀釋排放入海，引發周遭國家高度關注，我駐日代表謝長廷近日在臉書稱，我國核電廠廢水亦是排放入海，引發國民黨、民眾黨不滿，要求謝返台赴立法院備詢。對此，外交部政務次長田中光今日表示，駐外代表有義務返國，但須隔離14天的檢疫必須執行，如果採視訊備詢，技術上若能克服，相信大家不反對。

謝長廷日前發表我核電廠廢水曾排放入海言論，引發熱烈議論，立法院外交國防委員會召委廖婉汝本週四排定議程，將邀請外交部長、駐日代表、原能會主委報告「台日外交關係之發展與未來展望」並備質詢。不過，由於現為武漢肺炎疫情（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫期間，因此謝是否須遵循既有防疫措施，或另闢途徑尚待釐清。

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立法院外交及國防委員會今日邀請國安局長陳明通、外交部政務次長田中光進行專案報告、列席備詢，田會前受訪表示，依據憲政體制，立法院要找駐外代表返國，駐外代表有義務要回來，不過，中間有返國後14天防疫問題。如果採取視訊質詢，若技術上能克服，他相信謝長廷願意返台接受此型式備詢。不過，但隔離14天必須執行的，不能因此排除疫情管制措施。

至於，外交部是否與謝長廷聯繫，確認其返台意願？田中光僅稱「謝謝」未多做回應。

國民黨立委陳以信質詢時問，外交部有無訓令要求謝長廷返台？田中光表示，外交部已透過管道轉知訊息，並傳遞開會通知，至於「訓令」則待立法院正式通知。

至於謝長廷返台模式是否循「泡泡模式」？田中光表示，若謝長廷要回來，就會搭乘專機，如果搭民航機不可能返台。

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