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    10多位跨黨派立委 拋「氣候變遷法」宣示推動決心

    立法院聯合國永續發展目標策進會舉行「2050淨零碳排，立即行動」記者會，提出「督促政府積極行動」、「協助產業創新行動」、「公民參與共同行動」等三大主軸，希望政府與民眾共同為了環境永續努力。（記者陳志曲攝）

    立法院聯合國永續發展目標策進會舉行「2050淨零碳排，立即行動」記者會，提出「督促政府積極行動」、「協助產業創新行動」、「公民參與共同行動」等三大主軸，希望政府與民眾共同為了環境永續努力。（記者陳志曲攝）

    2021/02/24 11:54

    〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委洪申翰與11位跨黨派立委、立法院副院長蔡其昌，今在立法院共同舉辦「淨零碳排 立即行動」記者會，宣示啟動「氣候變遷行動」第一步，接下來將督促政府積極行動。蔡其昌表示，淨零碳排不只是立院的議題，也是全人類的議題，立法院永續會未來會持續關心、推動。

    洪申翰本會期已提出「氣候變遷法」，草案內容包含將2050年淨零碳排的目標入法、行政院成立氣候會報，在總體氣候政策上指揮調度等，他今日並與副院長蔡其昌、跨黨派立委蘇巧慧、吳思瑤、李昆澤、沈發惠、林楚茵、邱臣遠、邱顯智、范雲、莊競程、劉世芳、賴品妤等人共同召開記者會，宣示推動氣候變遷法的決心。

    洪申翰說，台灣已經面對到一些無法閃避的氣候風險，他認為此風險分為兩層次，一為氣候環境、二則是產業經營；洪申翰說，去年已經有上百個國際品牌提出2050碳中和承諾，並擴及供應鏈，這意味著倘若企業沒能達成碳中和，未來恐進不了品牌供應鏈。

    他強調，面對此風險對台灣來說是機會還是危機，端看台灣對這波趨勢的視角，過去不少產業確實認為減碳會增加成本影響競爭力，環境和經濟是二元對立，但接下來恐怕相反，減碳不足才會影響產品、貿易競爭力；他認為，台灣的氣候目標還停留在2050年回到2005排放量的一半，遠遠不及國際趨勢，應拉升目標為2050淨零碳排。

    蔡其昌說，氣候變遷是需要跨黨派關心的議題，過去大家把環保和經濟發展做二元論述，但2050淨零碳排是很重要的議題，台灣以貿易為導向，若相關部會不及早因應，很多國家都已經宣示碳關稅，未來對我國會有很大衝擊，未來立院永續會將持續推動關心此議題。

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