深度減碳 中研院籲訂氣候變遷法

2019-06-07

〔記者簡惠茹／台北報導〕中研院耗費三年，完成台灣第一本《台灣深度減碳政策建議書》，提出三項政策建議，包含規劃我國深度減碳途徑、建立對話平台並以公眾審議程序開展社會溝通，訂定氣候變遷法，作為施政參考方向。撰擬小組院士王寶貫認為，非核家園和深度減碳其實可同時並進，重要是發展再生能源腳步還要加快。

3年完成首本政策建議書

中研院表示，台灣已公布減碳目標，二○五○年人均排碳量應降至五．四~六公噸，並大力推動再生能源及綠能產業，《巴黎協定》更將世紀末增溫控制在一．五至二°C、於二○五○年世界人均排碳量降至一．○至一．七公噸。

中研院環境變遷研究中心代理主任王寶貫表示，台灣目前的減碳作為，還不足以達成目標，必須有「深度減碳」的規劃，以「多元利害相關人對話平台及公眾審議程序」開展深度減碳社會溝通，建立涵蓋產業、政府、學界、公民團體四方面的對話平台，消弭彼此對深度減碳的歧見，共同形塑轉型的共識與氛圍。

王寶貫表示，政府應加快速度推動「氣候變遷法」立法，作為建構深度減碳法規體系與產業環境的上位法源，使深度減碳轉型途徑能有法規依據，並扶植具有前瞻潛力的新能源產業。

王寶貫認為，非核家園和深度減碳是可以並行的，核能不是再生能源，核廢料問題也還無解，大家應該回歸理性討論，希望不同團體之間，不要把自己跟對方當成是對立的，我們都是共同體，一起達到目標。

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