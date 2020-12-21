傅崐萁移監花蓮自強外役監 最快明年3月可短暫返家探視

花蓮縣立委傅崐萁今下午移監至花蓮外役監，最快明年3月可返家探視。（資料照）

2020/12/21 18:21

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣立委傅崐萁因炒股案今年5月14日被判2年10月定讞，5月25日入花蓮監獄服刑，今下午3點移監光復鄉自強外役監。自強外役監副典獄長黃坤芳說，收容過程一切依照矯正署規定，若傅通過2個月考核，最快明年3月就可返家探視，時間約40小時。

傅崐萁前年因合機炒股案遭判刑8月定讞，當年9月25日發監花蓮監獄，去年4月18日出獄。今年5月14日因凱聚等炒股案被判2年10月定讞，5月25日帶立委職入花監服刑。

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傅崐萁向法院聲請與前罪合併刑期，台灣高等法院合併應執行有期徒刑3年10月，扣除前案已執行完畢部份，刑期縮短為2年9月，若服刑超過一半就可申請假釋，預計最快明年10月就可申請假釋；日前傅崐萁申請移監自強外役監，經矯正署獲准後，今與其他收容人同步移監。

花蓮自強外役監副典獄長黃坤芳說，傅崐萁經遴選委員會通過後，分配到自強外役監，搭配每3個月移監跟著其他收容人一起入監，已進行初步檢查和宣導，今晚會和20多個收容人一起睡，每個人都有床位，床鋪為上下舖。

他說，由於傅崐萁吃素，也會與其他吃素的收容人一起用餐，菜色為三菜一湯，分別有紫菜蛋花湯、素火腿、豆干及芥藍菜，他的精神狀況很好，氣色不錯，未來會有1個月的時間先在新收組，之後再依條件綜合研判分配至作業組，其餘規定都與一般收容人相同，只要在固定時間、地點，看書、看報紙都不會有所限制。

黃坤芳說，移監至外役監後可以申請返家探視，傅崐萁12月入監，必須足滿2個月後才能提出申請，因此需要通過明年1、2月份的考核後，最快3月才能返家探視，探視期間為40小時，加上車程，原則上是2天2夜；至於其他需求及彈性接見，都依矯正署規定辦理，以平常心看待立委入監。

花蓮縣立委傅崐萁今下午移監至花蓮外役監，最快明年3月可返家探視。（資料照）

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