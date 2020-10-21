3D陳建仁親自說給你聽！外交部公開防疫成就VR影片

外交部委外製作「防疫成就–關鍵三布局」虛擬實境（VR）影片，介紹台灣疫情成功控制的關鍵。（圖擷取自影片）

2020/10/21 12:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部委外製作「防疫成就–關鍵三布局」虛擬實境（VR）影片，透過VR與4K高畫質影片，介紹台灣疫情成功控制的關鍵。此影片透過VR眼鏡結合觀影盒，下月開始也將在總統府VR體驗區展出。

外交部去年首次製作虛擬實境影片，介紹我國珍貴國產華府雙橡園，獲得好評，今年改以「防疫成就–關鍵三布局」為主軸，製作第二部虛擬實境與4K高畫質影片，今天召開記者會公開成品。

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外交部政次曾厚仁說，今年台灣最值得分享的就是防疫經驗，廣為人知的是超前部署，但在超前部署之前還有兩個關鍵步驟，第一是知道威脅從何而來，第二是審慎以對、迅速反應。台灣一直對中國的事情提高警覺，去年底武漢傳出消息後，就快速啟動應對，現在證明是正確的作法。

曾厚仁也現場戴起VR眼鏡體驗影片。影片由前副總統陳建仁開場，彷彿本人站在觀影者面前，親自述說防堵武漢肺炎疫情的政策形成過程；行政院數位政委唐鳳也現身解說口罩分配的應對經驗。

影片並拍攝捷運、負壓隔離病房和機場檢疫站等防疫重點現場，採訪醫師、護理師、旅客、捷運站長與生技產業業者等對象，充分反映在這場抗疫大戰之中，如同前副總統陳建仁所說，「台灣2370萬人都是無名英雄！」

拍攝VR影片的打打影像導演賴冠源、彩蛋影像總監高憲郎與拍攝4K影片的紀錄片導演陳璽文等人今也都出席記者會。陳璽文是入籍台灣的義大利導演，分享說道，拍攝期間雖僅一週，但因疫情導致約訪時有些困難，例如協調入境旅客訪問來回就花了一個月的時間。賴冠源則提到，拍攝過程中，配合各場景細節的防疫措施令他印象深刻，例如工作人員都穿戴隔離腳套等。

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