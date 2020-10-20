為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    淡北道路恐衝擊北市交通 議員促加強大眾運輸

    北市議員黃郁芬（右）籲台北市政府交通局長陳學台（左1），強力要求新北市府提升淡海輕軌、公車班次等大眾運輸量能。（記者鄭名翔攝）

    北市議員黃郁芬（右）籲台北市政府交通局長陳學台（左1），強力要求新北市府提升淡海輕軌、公車班次等大眾運輸量能。（記者鄭名翔攝）

    2020/10/20 13:55

    〔記者鄭名翔／台北報導〕淡北快速道路預計明年動工，但台北市民對可能造成的交通衝擊仍有疑慮，北市議員黃郁芬今表示，日前新北市政府於北投、士林舉辦4場說明會，不僅居民砲聲隆隆，還有6名前北市交通局長具名反對，籲台北市政府強力要求新北市府提升淡海輕軌、公車班次等大眾運輸量能。

    北市府交通局長陳學台表示，有看到前局長濮大威公開聲明反對淡北道路開發案，對此予以尊重，但其實兩人對於推動大眾運輸的理念一致，只是濮大威現已不在其位；陳學台強調，公共建設不是0或1的選擇，應回歸專業釐清為何需要蓋淡北道路。

    「不是要幫新北講話」陳學台說，據新北所做評估，淡江大橋及淡海輕軌完工後，所能分攤的車流量僅24%，高達76%仍湧入台二線上，轉移量有限，因此淡北道路有其必要性，而新北市府也於環評報告作出承諾，將優化公車系統，如規劃快速公車、設台2線北市公車專用道，使大眾運輸量能從現在的50%提升至58%。

    黃郁芬指，淡海輕軌效能差，日運量不達1萬人次，而銜接北市往返淡水的957、756次公車載運量也有提升空間，但新北卻遲不作為只想著蓋路，所造成的交通衝擊卻由北市府及北投居民概括承受，除呼籲交通局應要求新北市府提升既有設施量能，並加強地方說明。

    陳學台說，淡北道路台北端約1.2公里，可能受直接衝擊的中央北路與大度路口將採地下化，車流量最大的立德路則規劃陸橋跨越，而未來淡北道路與大度路車道將採實體分隔，禁止車流匯入關渡地區，降低當地衝擊，再往東向車流將更分散，部分路段可能有些微影響，但可藉交通號誌改善。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    議員追問瘦肉精人體影響 柯文哲嗆：講了你也聽不懂
    2020/10/14 15:35

    議員追問瘦肉精人體影響 柯文哲嗆：講了你也聽不懂
    淡北道路疑新石器晚期史前遺址 11月起擴大考古試掘
    2020/10/08 14:19

    淡北道路疑新石器晚期史前遺址 11月起擴大考古試掘

    疫情加持 全球智聯網AIoT前景俏
    台北網球中心「補丁多」 北市議員：國際賽事都無法好好辦
    2020/09/29 14:48

    台北網球中心「補丁多」 北市議員：國際賽事都無法好好辦
    北市還有300間未立案安養所？ 議員提「吹哨者條款」加強追查
    2020/09/23 16:51

    北市還有300間未立案安養所？ 議員提「吹哨者條款」加強追查

    陳金龍四次入選法國秋季沙龍展
    政治今日熱門
    中國外交官毆打我人員 前外交官曝斐濟漠視「嚴重後果」
    2020/10/19 19:14

    中國外交官毆打我人員 前外交官曝斐濟漠視「嚴重後果」

    流感疫苗急缺 林靜儀：去年八月招標時誰料到今年如此搶手
    2020/10/19 18:38

    流感疫苗急缺 林靜儀：去年八月招標時誰料到今年如此搶手

    中天新聞台執照12月到期 李戡嗆：稱「紅媒」實在「太抬舉」
    2020/10/19 19:12

    中天新聞台執照12月到期 李戡嗆：稱「紅媒」實在「太抬舉」

    中國駐斐濟使館扯「台灣挑釁」王定宇轟：瘋狗外交無恥！
    2020/10/19 20:50

    中國駐斐濟使館扯「台灣挑釁」王定宇轟：瘋狗外交無恥！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播