淡北道路恐衝擊北市交通 議員促加強大眾運輸

北市議員黃郁芬（右）籲台北市政府交通局長陳學台（左1），強力要求新北市府提升淡海輕軌、公車班次等大眾運輸量能。（記者鄭名翔攝）

2020/10/20 13:55

〔記者鄭名翔／台北報導〕淡北快速道路預計明年動工，但台北市民對可能造成的交通衝擊仍有疑慮，北市議員黃郁芬今表示，日前新北市政府於北投、士林舉辦4場說明會，不僅居民砲聲隆隆，還有6名前北市交通局長具名反對，籲台北市政府強力要求新北市府提升淡海輕軌、公車班次等大眾運輸量能。

北市府交通局長陳學台表示，有看到前局長濮大威公開聲明反對淡北道路開發案，對此予以尊重，但其實兩人對於推動大眾運輸的理念一致，只是濮大威現已不在其位；陳學台強調，公共建設不是0或1的選擇，應回歸專業釐清為何需要蓋淡北道路。

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「不是要幫新北講話」陳學台說，據新北所做評估，淡江大橋及淡海輕軌完工後，所能分攤的車流量僅24%，高達76%仍湧入台二線上，轉移量有限，因此淡北道路有其必要性，而新北市府也於環評報告作出承諾，將優化公車系統，如規劃快速公車、設台2線北市公車專用道，使大眾運輸量能從現在的50%提升至58%。

黃郁芬指，淡海輕軌效能差，日運量不達1萬人次，而銜接北市往返淡水的957、756次公車載運量也有提升空間，但新北卻遲不作為只想著蓋路，所造成的交通衝擊卻由北市府及北投居民概括承受，除呼籲交通局應要求新北市府提升既有設施量能，並加強地方說明。

陳學台說，淡北道路台北端約1.2公里，可能受直接衝擊的中央北路與大度路口將採地下化，車流量最大的立德路則規劃陸橋跨越，而未來淡北道路與大度路車道將採實體分隔，禁止車流匯入關渡地區，降低當地衝擊，再往東向車流將更分散，部分路段可能有些微影響，但可藉交通號誌改善。

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