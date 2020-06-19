「2萬座墳墓」領嘸二殯回饋金 黎順里民轟柯P：公平正義在哪？

北市議員王鴻薇痛批，二殯回饋金制度不公不義，距離不到1公里的黎順里完全領不到回饋金。（記者蔡亞樺攝）

2020-06-19 16:19:46

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市第二殯儀館10年來每年回饋金超過2千萬給附近區里，距離二殯不到100公尺的黎順里卻領不到半毛錢，北市議員王鴻薇、黎順里民今日下午召開記者會，抗議不公不義的回饋金制度，里民氣憤說，里內有2萬多座墳墓，每年清明期間上千輛掃墓公車進出，里民飽受空氣噪音污染與交通堵塞之苦，回饋金獨漏黎順里，被當次等市民，非常不服氣。

對此，北市殯葬管理處副處長王文秀表示，依台北市殯葬館回饋地方自治條例規定，以二殯為中心點畫同心圓，1公里內的里可分配到回饋金，黎順里量測距離是1.074公里，因此未納入回饋金分配之內。民政局副局長吳坤宏說，7月中旬前將會召開4年一次的權重會議，邀學者專家討論此事，若達成共識，擬啟動修法。

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王鴻薇率領黎順里民高喊「回饋不公市民不服」、「透明公平盡速修法」等口號，表達訴求。王鴻薇指出，市府每年發放二殯回饋金從2011年1900萬元，到今年2700萬，距離二殯不到1公里的黎順里，一毛領不到，但離二殯3、4、5公里都有分到，甚至中正紀念堂的所在里都有分到回饋金，連文山區都有3個里也分到，這個制度非常荒唐、不公不義。

黎順里長卓秀娟說，二殯距離黎順里非常近，承擔二殯營運的空氣污染與噪音，危害里民身體健康，從去年跟市府爭取、開過數十次協調會，市府承諾今年6月做決定，但到現在時間到了還是沒消息，還要延到7月中才開會討論，能夠相信市府嗎？

住在黎順里40年的里民謝先生說，里內有2萬多座墳墓，每年清明掃墓有好多車子進出黎順里，黎平里、黎忠里都有回饋金，離二殯最近的黎順里卻沒有，非常不服氣，希望市府重視。

里民黃先生抱怨，掃墓期間，民眾掃墓放鞭炮、燒金紙，里民都不能開窗開門，還受到交通管制，出入不方便，深受其害，市長柯文哲主張公平正義，黎順里的公平正義卻視而不見。

黎順里民痛罵「殯葬處欺負黎順里，根本被當成次等公民，宛如北市府的殖民地」，他不滿說，整個大安區的里都有分到回饋金，甚至不受二殯影響的中正紀念堂的里也有回饋金，離最近的黎順里卻沒有，里民積怨已深。

北市議員王鴻薇（左1）率領黎順里民高喊「回饋不公市民不服」、「透明公平盡速修法」等口號，表達訴求。（記者蔡亞樺攝）

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