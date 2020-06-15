腫！挺柯粉專「小聖蚊」轉貼假新聞 遭網友狂轟「柯憐啊」

有10萬追蹤人數的臉書專頁「小聖蚊的治國日記」由於轉發一則捏造「醫師遭衛福部打壓」的假新聞，而遭大批網友批評該粉專缺乏媒體識讀能力，意圖操作輿論風向。圖為該則貼文編輯記錄與貼文原文。（圖擷取自臉書＿小聖蚊的治國日記）

2020-06-15 21:04:40

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〔即時新聞／綜合報導〕有10萬追蹤人數的臉書專頁「小聖蚊的治國日記」由於轉發一則捏造「醫師遭衛福部打壓」的假新聞，而遭大批網友灌爆「小聖蚊帶風向前要先查一下啦！」、「粉專不要亂傳，真的很誇張」、「可以查證再貼嗎？」、「又在見獵心喜，結果咬到假餌」，批評該粉專缺乏媒體識讀能力，意圖操作輿論風向。

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近來有篇標題為「『健保署開會真相』打臉陳時中 醫師被警告：法律制裁你」的新聞報導在「批踢踢」上引起熱議，也被多個粉專轉傳。而該篇報導在被新聞當事人、胸腔重症醫師蘇一峰打臉駁斥為不實內容後，也已更正內容，然而不實內容已在網路上廣為流傳了。

轉傳的粉專中，包含10萬追蹤人數的臉書專頁「小聖蚊的治國日記」。而「小聖蚊的治國日記」除了轉貼該則假新聞，更在文中引用該不實報導中現已被刪除的末段內容，文末更向讀者提問「#同一個醬缸？」

而在蘇一峰出面澄清後，該則報導也已刪改末段內文並向蘇一峰與被誤導的讀者群致歉。網友也紛紛湧入「小聖蚊的治國日記」該則貼文留言，「造謠粉專小聖蚊無誤，還好意思說別的粉專」、「覺得這篇可以先刪了，本人（蘇一峰）澄清是記者編故事」、「請記者不要腦補，粉專不要亂傳，真的很誇張」、「亂帶風向po錯誤訊息不用道歉喔？」、「小剩（聖）蚊 還不更新？」、「假新聞繼續裝死喔？」

對此，「小聖蚊的治國日記」隨後也將該則貼文內文改為「更正：蘇醫師澄清這是記者的幻想文」。

但大批網友仍留言狂酸「平常嘴記者智商不到30，結果剛好又碰到可以打陳時中的案子立刻157<30惹」、「來朝聖造謠粉專喔」、「又在見獵心喜，結果咬到假餌」、「平常掛在嘴上的獨立思考比不過心疼師父的孝順」、「以為撿到槍 結果是踏到地雷」、「沒辦法囉，柯粉轉貼紅媒複製李文亮被脅迫的文章，結果被抓到」、「柯憐啊」、「轉發TVBullShit 假新聞的造謠粉專」、「等阿北（指柯文哲）起風等好久了；可惜又是假新聞」、「沒辦法判斷，然後喜歡轉貼文，就是這樣」、「就你們這種人也配談媒體素質低落？」、「小聖蚊墮落到成為假新聞粉專囉，柯憐啦」、「白藍合作呢！」

大批網友留言批評該粉專缺乏媒體識讀能力，意圖操作輿論風向。（圖擷取自臉書＿小聖蚊的治國日記）。（圖擷取自臉書＿小聖蚊的治國日記）

大批網友仍留言狂酸，「平常掛在嘴上的獨立思考比不過心疼師父的孝順」、「平常嘴記者智商不到30，結果剛好又碰到可以打陳時中的案子立刻157<30惹」、「來朝聖造謠粉專喔」。（圖擷取自臉書＿小聖蚊的治國日記）

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