拿中國公文捏造「醫師遭衛福部打壓」假新聞 遭當事人狠打臉！

近來有假新聞指稱，胸腔重症醫師蘇一峰，遭受中央政府的打壓，而該篇不實報導，在被當事人蘇一峰打臉駁斥後，也已更正內容，並向蘇一峰道歉，然而不實內容已在網路上廣為流傳了。圖為蘇一峰該篇臉書聲明全文。（圖擷取自臉書＿蘇一峰）

2020-06-15 00:32:22

〔即時新聞／綜合報導〕近來有篇標題為「『健保署開會真相』打臉陳時中 醫師被警告：法律制裁你」的新聞報導在「批踢踢」上引起熱議，該不實報導內容指稱，胸腔重症醫師蘇一峰，遭受中央政府的打壓，而該篇不實報導，在被當事人蘇一峰打臉駁斥後，也已更正內容，並向蘇一峰道歉，然而不實內容已在網路上廣為流傳了。

該篇在「批踢踢」上引起熱議的不實新聞報導，其末段原文為「蘇一峰醫師又在臉書透露，昨天發文後立即被邀請參加緊急臨時溝通會議，還收到了警告：『我們希望你冷靜下來好好反思，並鄭重告誡你：如果你固執己見，不思悔改，繼續進行違法活動，你將會受到法律的制裁！你明白了嗎？」

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然而，該段文字來源自中國公安要求吹哨人醫師李文亮噤聲的訓誡書。對此，網友紛紛驚呼，這段文字不正是「李文亮簽的切結書嗎？記者把這段直接抄來？」、「這是引用公安告誡李文亮醫師的訓誡書，不是真的台灣官員說的」。

對此，醫師蘇一峰昨（14）日在臉書發文澄清，他並沒有收到任何來自中央政府的打壓，而衛福部也沒有任何打壓他的動作，因此特此發文澄清該篇報導內容不實。

蘇一峰更表示，該篇報導的記者完全沒有跟他採訪、求證，就擅自將他的文章拼湊、胡亂編成故事，讓他直呼是「新聞亂象」。

網友也紛紛直呼，「不了解的人～真的會讓人以為有黑手～在威脅你～」、「提告吧！已經有損蘇醫師的名譽了！應該遏止這種假新聞的風氣！」、「新聞是要傳播給人民正確的資訊，而不是假油添醋製造對立和挑撥離間！！」、「自己編寫新聞，此風不可長」、「真的超扯...」、「真的很離譜，臉書裡也有看到朋友轉發XXXX製作的假訊息」

而該篇報導在蘇一峰發表聲明後，也將內容相關錯誤資訊更正，並為造成當事人與社會困擾，向蘇一峰及讀者致歉。

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