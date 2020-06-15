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蔣萬安酸陳其邁辦釣魚台釣魚比賽 「我嗆你不敢」

日本石垣市議會擬將釣魚台列嶼地址改為「石垣市登野城尖閣」，國民黨立院黨團15日召開記者會，表達「領土主權我們寸土不讓」立場，要求總統蔡英文與各政黨領袖一同登上釣魚台宣示主權。（記者朱沛雄攝）

日本石垣市議會擬將釣魚台列嶼地址改為「石垣市登野城尖閣」，國民黨立院黨團15日召開記者會，表達「領土主權我們寸土不讓」立場，要求總統蔡英文與各政黨領袖一同登上釣魚台宣示主權。（記者朱沛雄攝）

2020-06-15 11:08:48

〔記者林良昇／台北報導〕日本沖繩縣石垣市議會擬將釣魚台列嶼改名為「登野城尖閣」，預計本月22日議決，立院國民黨團書記長蔣萬安火力全開，痛斥蔡總統從「辣台妹」變「軟骨妹」，並酸行政院副院長陳其邁應主辦釣魚台釣魚比賽，他會第一個報名，「我嗆你不敢」。

對於日本沖繩縣石垣市議會擬將釣魚台列嶼改名，國民黨今召開記者會，蔣萬安表示，國民黨表達強烈抗議與譴責，釣魚台是中華民國領土，寸土不讓，毫無妥協空間，但民進黨政府上下無具體作為，連抗議都不敢講，對日本卑躬屈膝，不敢得罪「大哥哥」，「辣台妹」變「軟骨妹」。

蔣萬安表示，2012年，日本預計將釣魚台國有化，民進黨立委要求馬政府強力回擊，當時是民進黨立委的陳其邁還說應去釣魚台辦釣魚比賽，現在他要求陳其邁應主辦釣魚台釣魚比賽，他會第一個報名，「我嗆你不敢」。

立院國民黨團總召林為洲指出，先惹事的是日本，如果台灣沒有回應等於默認，在國際上會非常不利，但中央都沒有具體行動，幸好宜蘭縣已經先行改名做出具體行動，提高籌碼。

國民黨團首席副書記長林奕華表示，陳其邁應該做好副院長該做的事，「主權比送冰重要」，蔡政府宣稱台日關係是50年來最好的時刻，但只看到是最沒尊嚴的時刻，遇到日本主權都不能對等。

與會的宜蘭縣副縣長林建榮表示，對於日本準備將釣魚台更名，宜蘭縣政府明確表達反對意見，釣魚台是中華民國固有領土，行政管轄屬於宜蘭縣政府，這是中央地方一貫的立場，擱置爭議共同開發，如果更名對於漁民的漁權有影響，縣政府一定跟漁民站在一起，堅決捍衛漁權。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍說，釣魚台周邊是台灣漁民傳統漁場，2013年雙方政府召開台日漁業會議，這段時間都沒有糾紛，日本片面改名，我們絕對要反對，希望維持主權擱置，資源共享的情況。

國民黨立委溫玉霞則質疑，謝長廷在這一週到底做了什麼，到底是駐日代表還是「助日」代表，「是去跟日本說謝謝嗎？」立院內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍則說，如果政府持續懦弱，內政委員會不排除排考察，在6月20日登上釣魚台。

國民黨也提出6項訴求，第一，蔡總統與各政黨領袖與宜蘭漁民出海到釣魚台宣示主權。第二，蔡總統向日本駐台代表表達抗議。第三，召回駐日代表謝長廷回台說明，立院要求報告。第四，海巡署船艦保護漁民，捍衛漁權。第五，重啟台日漁業委員會。第六，朝野政黨發表共同聲明捍衛釣魚台主權。

日本石垣市議會擬將釣魚台列嶼地址改為「石垣市登野城尖閣」，國民黨立院黨團15日召開記者會，表達「領土主權我們寸土不讓」立場，黨團書記長蔣萬安（中）要求副閣揆陳其邁實現2012年砲轟馬政府保釣不力時的建議，儘速舉辦釣魚台釣魚比賽，蔣萬安表示會第一個報名，並嗆陳其邁不敢。（記者朱沛雄攝）

日本石垣市議會擬將釣魚台列嶼地址改為「石垣市登野城尖閣」，國民黨立院黨團15日召開記者會，表達「領土主權我們寸土不讓」立場，黨團書記長蔣萬安（中）要求副閣揆陳其邁實現2012年砲轟馬政府保釣不力時的建議，儘速舉辦釣魚台釣魚比賽，蔣萬安表示會第一個報名，並嗆陳其邁不敢。（記者朱沛雄攝）

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