釣魚台改名提案惹議 石垣市長向我方解釋：意在反制中國

蘇澳漁民8年前發起「為生存，護漁船」行動。（資料照）

2020-06-15 10:46:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天說明，關於石垣市擬變更釣魚台名稱一案，我駐那霸辦事處兩度致電石垣市長中山義隆籲請審慎自制；中山義隆回應我方指出，該案起因是中國公務船近期頻繁進出釣魚台海域引發民眾強烈反彈，故舊案重提，據以反制。

石垣市提案將管轄釣魚台列嶼的行政區由「登野城」改為「登野城尖閣」，引發我國漁民強烈反彈，宜蘭縣議會上週通過臨時動議案，建請縣府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，以捍衛管轄權。立法院國民黨團今天上午並召開「蔡英文對日卑躬屈膝，無力捍衛釣魚台主權」記者會，要求護主權。

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外交部今天說明，外交部已於第一時間、6月6日自台北、東京及那霸三地向日方表達嚴正關切，也訓令駐日本代表處及駐那霸辦事處瞭解，並於同6日發布新聞稿，重申我國對釣魚臺列嶼的主權不會有任何改變。

外交部強調，政府正全力處理此一爭議，盼能圓滿落幕，確保漁民捕魚權利。我駐那霸辦事處已二度致電石垣市長中山義隆表示，此事雖是地方事務，但可能波及台日友好關係，請該市務必審慎自制。

外交部轉述中山義隆回覆我方表示，該案由石垣市議會於2018年6月已決議變更地籍名稱、但未執行，近來因中國公務船頻繁進出釣魚台領海海域並驅離日本漁船，2019年約30起，2020年初至今累計已達10起，引發當地民眾強烈反彈，故舊案重提，據以反制。

外交部重申，釣魚臺列嶼是我國固有領土，日方任何片面舉措均無法改變此一事實，也無助於區域安全與穩定。我政府立場堅定不變，除呼籲日方審慎處理外，也呼籲相關各方避免單方面升高緊張的行為。我國政府今後將持續關注相關動態，即時採取必要作為，捍衛我國主權及漁民權益，也避免第三方趁機牟利。

台日「釣魚台」主權爭議，我國與日於2013年簽署「台日漁業協議」，每年並透過「台日漁業委員會」商議適用海域作業秩序問題。今年因疫情暫停召開，經雙方協商沿用去年作業規則，對今年作業並無影響。

外交部並補充，至於八重山群島以南的台日其他重疊海域作業問題，我方正持續向日方爭取納入對話溝通議題，在達成協議前，政府自依我相關法令規定護漁，致力維護我漁民權益。

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