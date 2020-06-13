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首頁　>　政治

日本如不停止釣魚台更名 宜縣議員7/7將發起出海護主權行動

宜蘭縣議員蔡文益今指出，如石垣市議會不停止更名，7月7日將組成船隊，至釣魚台展開保釣行動，捍衛中華民國主權。（記者林敬倫攝）

宜蘭縣議員蔡文益今指出，如石垣市議會不停止更名，7月7日將組成船隊，至釣魚台展開保釣行動，捍衛中華民國主權。（記者林敬倫攝）

2020-06-13 16:05:29

［記者林敬倫／宜蘭報導］日本石垣市議會提案研擬將釣魚台列嶼的地址，從「石垣市登野城」改為「石垣市登野城尖閣」，引發宜縣議員不滿，34席議員連署提案，搶先將釣魚台更名為「頭城釣魚台」；議員蔡文益今指出，如石垣市議會不停止更名，7月7日將組成船隊至釣魚台展開保釣行動，捍衛中華民國主權。

石垣市議會將在22日表決，是否要將釣魚台更名；蔡文益指出，石垣市執意通過更名案，他將立即串連頭城、蘇澳區漁會及民間團體，用最短的時間組成船隊，在7月7日出海前往釣魚台，宣示捍衛釣魚台主權。

蔡文益指出，如果石垣市沒有展開表決，或未通過更名案，這場保釣行動才會終止，並遵從立法院長游錫堃的指示，「擱置爭議，共同開發」。

他說，捍衛中華民國主權不分黨派、族群，是每一個人的責任，屆時總統蔡英文、宜蘭縣長林姿妙他都會邀請參與行動，為鼓勵更多民眾參與，將舉辦「1人1萬元、留名千萬年」的保釣募款活動，凝聚更多人的共識。

至於保釣的形式是要登島還是繞島？會號召多少船隻、人員參與？蔡文益說，這些都還要研議，等到日本方面確認後再談。

至於為何選在7月7日出海？蔡文益指出，因為當年日本以「丟了一個日本兵」為由發動77蘆溝橋事變，如今中華民國也一口氣丟了「5個島」（釣魚台列嶼），他才會選在跟蘆溝橋事變同一天發動行動，捍衛國家主權。

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