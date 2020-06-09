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日擬釣魚台更名 宜蘭議會籲正名反制

日本石垣市議會擬將釣魚台更名為登野城尖閣，宜蘭縣議會民進黨、國民黨團及縣長林姿妙高呼捍衛釣魚台主權。（記者張議晨攝）

日本石垣市議會擬將釣魚台更名為登野城尖閣，宜蘭縣議會民進黨、國民黨團及縣長林姿妙高呼捍衛釣魚台主權。（記者張議晨攝）

2020-06-09 05:30:00

〔記者張議晨／宜蘭報導〕日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台列嶼的行政區地址，由「登野城」改為「登野城尖閣」，引發宜蘭縣議會不滿，縣議員蔡文益提案將釣魚台正名為「頭城釣魚台」反擊。民進黨、國民黨團昨「合體」捍衛主權，縣長林姿妙到場聲援時，邀請蔡英文總統一起「登島」掛門牌捍衛主權。

位於台灣東北方海域的釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島），行政區劃屬宜蘭縣頭城鎮大溪里，土地所有權人為中華民國政府，是宜蘭縣重要漁場。依據石垣市媒體報導，石垣市議會預計今天提案，將釣魚台行政區地址，由「登野城」更名為「登野城尖閣」，片面更名作法引起台灣不滿，挑動台日對釣魚台主權的敏感神經。「釣魚台是我們的！」縣議會國民黨、民進黨團昨難得不分藍綠，高呼「捍衛主權」，指釣魚台是我國領土不可分割的一部分，日方不應片面改變現狀。

頭城籍國民黨縣議員蔡文益也在縣議會提案，將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，獲得三分之二議員連署，將送大會討論。他說，釣魚台冠上頭城就是幫它正名。

縣長聲援 不排除登島掛門牌

林姿妙昨也到場聲援，邀請蔡總統一起登島宣示主權。林姿妙說，藍綠應該團結合作捍衛國土，希望總統能為台灣發聲，捍衛主權。對於如何用「行動」宣示？林姿妙強調，不排除登島掛上門牌，如果議會意見整合成功，隨時都能出發。

民進黨團總召陳俊宇指出，釣魚台是台灣領土，他呼籲日本政府尊重歷史及台灣人，只要縣府主張要登島「掛門牌」，民進黨議員絕對不會缺席。

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