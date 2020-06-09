日本石垣市擬改釣魚台地址 謝長廷：台灣主權立場不變

台灣也主張擁有釣魚台主權，2012年9月蘇澳漁民出動大批漁船宣誓漁權，我方海巡艦艇（右）當時也出動護漁，逼近到離島3浬。（資料照，記者江志雄攝）

2020-06-09 19:56:47

〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕日本沖繩縣石垣市議會提案變更釣魚台列嶼地址，駐日代表謝長廷今天在例行記者會中表示，我方已於上周五及今天兩度向日本表達嚴正立場和關切，他也強調，台灣擁有釣魚台列嶼的主權，這項立場不會因為日方變更地址而有影響；他也指出，此事只是地方議會的決議，並非中央決策，並非現狀有很大的變化。

石垣市議會今天提案將釣魚台列嶼的地址，從原本的「石垣市登野城」改為「石垣市登野城尖閣」，預定本月22日表決。由於台灣、日本和中國3方均主張擁有釣魚台列嶼主權，日媒報導，更名可能引起中國反彈，尤其中國海警船今年在釣魚台海域的活動更為頻繁，至昨天為止，已有11次進入釣魚台周邊日本宣稱的領海海域，更改地名恐將刺激中國。

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謝長廷表示，石垣市長中山義隆今天受訪時已表明，更名並沒有特別的意思，只是因為石垣島也有一個地名叫做登野城，與釣魚台列嶼（尖閣諸島）登記的地名相同，兩者容易產生混淆，所以才決定把釣魚台列嶼從原來的「石垣市登野城」改為「石垣市登野城尖閣」。

不過，謝長廷也強調，我們的立場是釣魚台主權屬於台灣，這不會改變，也不會因為他們變更地址而改變，現在台灣、日本和中國三方均主張擁有主權，在主權上各自表述，反對變更現狀，台灣在上周五已透過交流協會向日方表達我們的嚴正立場和關切，今天又再度表示關切。

謝長廷還補充表示，日本地方議會做的決議，並不是中央的決策，也不是現狀有很大的變化，我們的立場也不會因此有改變。

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