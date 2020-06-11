釣魚台更名引爭議 游錫堃再籲擱置爭議、共同開發
〔記者彭琬馨／台北報導〕日本沖繩縣石垣市議會提案變更釣魚台列嶼地址、以示主權，由於我國一向主張釣魚台為中華民國固有領土，日本地方議會的做法引發我方關切。前宜蘭縣長、立法院長游錫堃今受訪時再度重申，台日友好，盼雙方冷靜，共同面對中共的威脅，暫時擱置領土或主權爭議，共同開發。
日本石垣市議會9日提案將釣魚台列嶼的地址，從原本的「石垣市登野城」改為「石垣市登野城尖閣」，預定22日進行表決。駐日代表謝長廷9日表示，台灣擁有釣魚台列嶼的主權，這項立場不會因為他們變更地址而有影響，他並說已兩度向日方表達嚴正立場與關切。外交部發言人歐江安則呼籲，勿讓地方性事務影響台日全面友好夥伴關係。
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立法院長游錫堃今接見加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹前，針對有宜蘭縣民表示將登島以示抗議一事，游錫堃說，石垣島議會如果不要這樣，台灣地方政府也就不會有這些舉動，針對釣魚台主權，日中台三方都各自主張擁有其主權，他認為東亞和平很重要，且台日雙方共同面對中共的威脅，不僅中共軍機頻頻繞台，航母、飛彈也都對準台灣，游錫堃呼籲，台日雙方應合作，擱置主權爭議、共同開發。
游錫堃並呼籲雙方冷靜，台日間應推動共同友好，讓東亞和平、不要有事端。
至於捷克議長維特齊規劃訪台，捷克總統齊曼卻對此表示不贊同，力邀維特齊訪台的游錫堃說，不評論捷克內政，但台捷同為威權轉自民主的國家，有許多值得共同學習的地方，他認為雙方的交流非常有意義。