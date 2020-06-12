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釣魚台爭議再起 馬英九：肯定蔡英文認同我的主張

日本沖繩縣石垣市提案要將「尖閣諸島」（釣魚臺列嶼）改名為「登野城尖閣」，引起國內保釣團體向日方抗議，蔡英文總統呼籲各方秉持「擱置爭議、共同開發」原則和平解決爭議，前總統馬英九今天發臉書表示，蔡總統認同他過去任內發表的「東海和平倡議」主張，「值得肯定」。（資料照）

日本沖繩縣石垣市提案要將「尖閣諸島」（釣魚臺列嶼）改名為「登野城尖閣」，引起國內保釣團體向日方抗議，蔡英文總統呼籲各方秉持「擱置爭議、共同開發」原則和平解決爭議，前總統馬英九今天發臉書表示，蔡總統認同他過去任內發表的「東海和平倡議」主張，「值得肯定」。（資料照）

2020-06-12 13:45:48

〔記者施曉光／台北報導〕日本沖繩縣石垣市提案要將「尖閣諸島」（釣魚臺列嶼）改名為「登野城尖閣」，引起國內保釣團體向日方抗議，蔡英文總統呼籲各方秉持「擱置爭議、共同開發」原則和平解決爭議，前總統馬英九今天發臉書表示，蔡總統認同他過去任內發表的「東海和平倡議」主張，「值得肯定」。

不過，馬英九也強調，「東海和平倡議」建構於「和陸、友日、親美」的大戰略之上，蔡政府否定「一中各表的九二共識」，4年來兩岸關係惡化，外交又一面倒向美國，淪為大國棋子，臺灣失去迴旋空間，難以發揮以小博大的槓桿作用，更無法創造讓日本得以妥協的必要條件。

馬英九還質疑蔡政府一再誇耀臺日友好，卻未見雙方關係實質提升，不僅釣魚臺主權遭挑釁，漁權也大幅倒退，對於我國漁船遭日本公務船驅趕，蔡政府除了提出口頭抗議，毫無護漁作為。

他並指出，這次石垣市提案改名，我方也是由宜蘭縣政府率先抗議，並經議會通過將釣魚臺列嶼正名為「頭城釣魚臺」以反制日方，「在維護主權上，只見中央政府簡短發言，未見具體行動，與我任內派海巡署船艦積極護漁的作法，完全不同。難道因為外長把日本當作『我最親愛的大哥哥』，所以就投鼠忌器嗎？」

馬英九呼籲蔡政府訓令駐日代表深入瞭解日方更名背景，查報何以石垣市在此時採取行動？日本政府有無介入？持何立場？駐日代表也應到國會說明，向全民報告，同時，蔡總統也應徹底檢討對外關係全盤戰略，讓兩岸關係與國際關係相互支援，為臺灣爭取談判籌碼，避免在國際政治操作中被邊緣化。

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