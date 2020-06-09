石垣市擬改釣魚台名引爭議 外交部籲：勿讓地方事務影響台日友好

蘇澳漁民8年前發起「為生存，護漁船」行動。（資料照）

2020-06-09 11:44:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕石垣市計劃將管轄釣魚台列嶼的行政區由「登野城」改為「登野城尖閣」。外交部今重申我國對釣魚台主權，並呼籲石垣市，勿讓地方性事務影響台日全面友好夥伴關係。

日本產經新聞、沖繩時報報導，石垣市計劃於今（9）日開議的市議會中提案，擬將管轄釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的行政區域住址，由「登野城」改為「登野城尖閣」。由於石垣市議會執政黨占多數，議案可望通過。

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釣魚台列嶼在我國行政區劃屬宜蘭縣頭城鎮大溪里，是宜蘭縣重要魚場，石垣市引發宜蘭縣議會不滿，縣議員蔡文益提案將釣魚台正名為「頭城釣魚台」反擊。宜蘭縣議會民進黨、國民黨團昨更合體捍衛主權，縣長林姿妙並嗆不排除登島掛門牌。

外交部發言人歐江安今在例會上重申，釣魚台列嶼是台灣固有領土，毋庸置疑；我國擁有釣魚台列嶼主權的事實，不會因任何國家將其改名有任何改變。

歐江安強調，第一時間已從台北東京兩地向日方了解，表達我方嚴正關切，日方的片面舉動，並無助於區域安全與穩定。歐江安也誠懇呼籲石垣市議會，勿讓地方性事務影響台日全面友好夥伴關係。

歐江安表示，我國政府一貫主張以和平方式解決爭議，避免以單方行為升高緊張情勢，共同維持區域和平穩定，呼籲包括日方、中方相關各方理性自制，我方將持續關注並捍衛漁權。

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