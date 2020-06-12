對抗中國經濟外交孤立 人才循環白皮書：台灣應儘速成為雙語國家

美國在台協會、立法院數位國力促進會與經濟部共同舉辦首屆「人才循環大聯盟（TCA）白皮書」公開發表會，並在總統蔡英文（中）見證下，由立法院數位國力促進會會長劉世芳（右）（左）將白皮書交給國發會主委龔明鑫。（記者方賓照攝）

2020-06-12 13:07:13

〔記者彭琬馨／台北報導〕由美國在台協會與台灣各政府部門共同推出的「人才循環大聯盟白皮書」今正式發表。白皮書建議，要對抗中國在經濟和外交上對台灣的孤立，最有效的方式就是促使台灣的勞動力更加國際化，為達到此目標，白皮書強調，台灣應盡速成為雙語國家，以此拓展台灣的國際性。

由立法院數位國力促進會、經濟部與美國在台協會共同舉辦的「數位國力–人才循環大聯盟白皮書」發表會今在台北舉辦，總統蔡英文、美國在台協會處長酈英傑、立法院長游錫堃與民進黨立委劉世芳皆出席與會。

請繼續往下閱讀...

白皮書指出，台灣在英語能力上大幅落後新加坡和香港，這使得在台灣進行國際商務往來時面臨更多的困難，白皮書建議，特別是公部門應朝向全英語環境發展，並以英文能力作為績效考核的部分依據；此外，白皮書也建議，台灣應大幅拓展機會，讓更多台灣學生出國獲取教育與專業工作經驗。

另一方面，白皮書也建議，台灣應吸引更多海外人才來台。白皮書指出，台灣並不擅長向國際行銷自己、吸引外國人才前來，相關作為並不理想。目前在招募人才方面的努力有限，且行政程序太過繁瑣，台灣尤其應該鬆綁關於認證外國專業技能證書的相關規定；白皮書同時也提到，台灣應鼓勵約72萬名在海外工作的台灣人回台（其中有半數在中國），台灣人才循環政策的首要任務，就是要制定一項向散居世界各地台灣人，行銷台灣的整合性策略，並提供他們回台的誘因與獎勵措施。

針對台灣薪資與國際的差距，白皮書建議，要縮小所得落差，最好的方式就是讓外國人才來台灣及台灣人才出國都能變得更加容易，此兩種作法皆能成為挹注薪資成長的動力，因為企業會藉由提高薪資吸引高薪外國人才，並阻止台灣人才出走。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法