人才循環大聯盟白皮書發表 酈英傑：台灣應轉型為國際人才中心

美國在台協會處長酈英傑今出席「數位國力–人才循環大聯盟白皮書」發表會致詞時說，過去一年以來，AIT與各夥伴都在協助「人才循環大聯盟計畫」（TCA）製作，結論就是台灣應將自己轉型為『國際人才中心』。（資料照）

2020-06-12 10:56:22

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國在台協會處長酈英傑今出席「數位國力–人才循環大聯盟白皮書」發表會致詞時說，過去一年以來，AIT與各夥伴都在協助「人才循環大聯盟計畫」（TCA）製作，這些意見已彙整成可行的政策步驟，詳列在白皮書中；酈英傑說，TCA的結論就是，「台灣應將自己轉型為『國際人才中心』」，他強調，儘管台灣自然資源有限，卻有大量優秀人才，若台灣人民能具備必要技能與國際接軌，自然能具備規劃未來數十年道路的能力。

由立法院數位國力促進會、經濟部與美國在台協會共同舉辦的「數位國力–人才循環大聯盟白皮書」發表會今在台北舉辦，總統蔡英文、美國在台協會處長酈英傑、立法院長游錫堃與民進黨立委劉世芳皆出席與會。人才循環大聯盟旨在推動人才交流計畫、養成以及建立人才拓展人脈的機會。

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酈英傑致詞時表示，美台共同成立TCA是希望達成四個目標，一、在數位時代協助重現台灣經濟的成功故事；二、確保台灣未來仍持續與民主世界堅定相繫；三、發展台灣最重要的資源–人才；四，避免人才外流。

酈英傑強調，人才流通能連結美台與其他理念相近夥伴的公司部門，促進眾人團結的重要議題，他很高興AIT能作為人才循環大聯盟的創始夥伴，未來AIT將持續與總統蔡英文領導的團隊、立法院與美國私部門、公民社會夥伴密切合作，熱誠支持台灣，實現台灣成為國際人才中心的願景。

立法院長游錫堃致詞時表示，台灣許多年輕學子都知道大聯盟和NBA是運動的最高殿堂，並嚮往去美國學習、交流和挑戰；他認為「數位的大聯盟」計畫，可以讓台美雙邊科技人才，透過這個數位最高殿堂，進行高強度的互相切磋學習；他相信台美雙邊人才濟濟，未來充滿無限可能。

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