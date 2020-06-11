首任高市青年局長「畢業」 林鼎超：來時一包 離開還是一包

高雄市青年局首任局長林鼎超，卸任前夕分享在青年局最後一天的感觸。（記者王榮祥翻攝）

2020-06-11 21:05:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市青年局首任局長林鼎超即將卸任，他今天在臉書PO文「在高雄市政府青年局的最後一天」指出，當初下來時背著一個包包，現在離開時也還是一個包包，說不會捨不得真的不可能。

林鼎超說，如果問他為青年局留下什麼？他可很自豪地說，留下一群年輕又執行力強的同仁，希望未來有機會看他們完成許多他任內還未完成的政策。

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他說，當初設置青年局時，從監工、裝潢、到PChome買家具到預算的編列，從約350份的履歷挑出34名優秀的公務員，其中更有過半數是北漂返鄉，每個過程都參與其中，每個細節都記得一清二楚。

青年局從籌備、成立到現在一年一個月，整合高雄育成單位成立「高雄青年創業推動聯盟」、共31個單位參與其中，開辦「青年創業貸款」、「國際交流補助」、「創育機構補助」、「青年創業補助」、「青年築夢獎勵金」與「學生社團補助」。

推動「青年事務諮詢會」並建構「青年政策交流平台」，鼓勵高雄青年投入公共參與；積極爭取有薪實習制度，與大專院校合作「大港青年實習站」，提供100位有薪實習職缺；奠定高雄創業輔導機制，提出青年CEO，籌組70位導師顧問團，包含各產業菁英人士代表。

此外，規劃定期系列活動，包括每兩個月一次「青創之夜」，提供高雄青年交流聚會；每個月一次「青年對談」，邀請產業大師與青年面對面對談，首創政府17直播頻道，每週帶狀式節目創業少女開箱趣等。

林鼎超強調，還有很多事情待完成，包含高雄創世代、新創國際交流、基金投資等，如果說他為青年局留下什麼，他可很自豪的說，留下一群年輕又執行力強的同仁，希望未來有機會看他們完成我未完成的政策。

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