為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

首任高市青年局長「畢業」 林鼎超：來時一包 離開還是一包

高雄市青年局首任局長林鼎超，卸任前夕分享在青年局最後一天的感觸。（記者王榮祥翻攝）

高雄市青年局首任局長林鼎超，卸任前夕分享在青年局最後一天的感觸。（記者王榮祥翻攝）

2020-06-11 21:05:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市青年局首任局長林鼎超即將卸任，他今天在臉書PO文「在高雄市政府青年局的最後一天」指出，當初下來時背著一個包包，現在離開時也還是一個包包，說不會捨不得真的不可能。

林鼎超說，如果問他為青年局留下什麼？他可很自豪地說，留下一群年輕又執行力強的同仁，希望未來有機會看他們完成許多他任內還未完成的政策。

他說，當初設置青年局時，從監工、裝潢、到PChome買家具到預算的編列，從約350份的履歷挑出34名優秀的公務員，其中更有過半數是北漂返鄉，每個過程都參與其中，每個細節都記得一清二楚。

青年局從籌備、成立到現在一年一個月，整合高雄育成單位成立「高雄青年創業推動聯盟」、共31個單位參與其中，開辦「青年創業貸款」、「國際交流補助」、「創育機構補助」、「青年創業補助」、「青年築夢獎勵金」與「學生社團補助」。

推動「青年事務諮詢會」並建構「青年政策交流平台」，鼓勵高雄青年投入公共參與；積極爭取有薪實習制度，與大專院校合作「大港青年實習站」，提供100位有薪實習職缺；奠定高雄創業輔導機制，提出青年CEO，籌組70位導師顧問團，包含各產業菁英人士代表。

此外，規劃定期系列活動，包括每兩個月一次「青創之夜」，提供高雄青年交流聚會；每個月一次「青年對談」，邀請產業大師與青年面對面對談，首創政府17直播頻道，每週帶狀式節目創業少女開箱趣等。

林鼎超強調，還有很多事情待完成，包含高雄創世代、新創國際交流、基金投資等，如果說他為青年局留下什麼，他可很自豪的說，留下一群年輕又執行力強的同仁，希望未來有機會看他們完成我未完成的政策。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國瑜搭座車離開高雄市府 韓粉夾道歡送
2020-06-11 19:19

韓國瑜搭座車離開高雄市府 韓粉夾道歡送
萬名韓粉送別 韓國瑜頻拭淚：台灣的民主是披著民主外衣的暴政
2020-06-11 19:08

萬名韓粉送別 韓國瑜頻拭淚：台灣的民主是披著民主外衣的暴政
連續六年 信義房屋公司治理前5%

連續六年 信義房屋公司治理前5%
上台「畢業致辭」 李四川嗆：投罷免票時不會心虛嗎？
2020-06-11 18:58

上台「畢業致辭」 李四川嗆：投罷免票時不會心虛嗎？
韓國瑜告別市府 團隊持白玫瑰為許崑源獻唱《Amazing Grace》
2020-06-11 17:46

韓國瑜告別市府 團隊持白玫瑰為許崑源獻唱《Amazing Grace》
最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起

最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起
不去凱道遭嗆「臨陣脫逃」 杏仁哥︰希望大家放下仇恨
2020-06-11 17:09

不去凱道遭嗆「臨陣脫逃」 杏仁哥︰希望大家放下仇恨
韓國瑜告別市府 激動韓粉怒罵「媒體害的」
2020-06-11 16:55

韓國瑜告別市府 激動韓粉怒罵「媒體害的」
政治今日熱門
2020-06-10 22:40

台南韓友會長自寫祭文 明弔唁許崑源

2020-06-10 23:02

李應元出任駐泰代表 李南陽派駐斯洛伐克

2020-06-10 23:49

英文「反共」、中文隻字未提 國民黨：不是AB稿

2020-06-11 00:19

不演了！承認對台關係嚴峻 劉結一：台人應抵制民進黨

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播