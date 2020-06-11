萬名韓粉送別 韓國瑜頻拭淚：台灣的民主是披著民主外衣的暴政

韓國瑜致辭頻頻拭淚。（記者張忠義攝）

2020-06-11 19:08:39

〔記者許麗娟／高雄報導〕遭罷免的高雄市長韓國瑜今天在市府上班最後一天，下午在市府鳳山行政中心廣場舉辦「真愛高雄 珍重再見」音樂會，現場擠進約上萬名支持者到場送別，韓國瑜及市府團隊約在下午5點半上台，手持白玫瑰獻唱《Amazing Grace》給已故的高雄市議長許崑源，韓國瑜也頻用手帕拭淚，他接著向市府團隊表達敬意和謝意，卻也指控台灣的民主是「披著民主外衣的暴政」，同時表達不會接受任何的職務和邀請。

韓國瑜致詞前，韓粉在台下狂喊「加油」，現場也播放民歌《萍聚》，韓國瑜連喊謝謝！謝謝所有親愛的好朋友，謝謝最辛苦、勞苦功高的市府團隊，和已故的議長許崑源，也謝謝很多人前一天就到現場，只為了跟他們說一聲再見。

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韓國瑜說，他的團隊即將卸下市府的職務，謝謝大家讓他們有機會相聚一場，也謝謝特別來此為他們相送一程，古時周武王有亂臣10人，同心同德能敵紂王億兆夷人，他不敢自比周武王，但敢說市府團隊首長、同心同德，都抱持著奉獻社會的真心誠意道德自律，臨別在即，最後一次以高雄市市長身分謝謝這群市府團隊，放下原本舒適的生活來到熱情的高雄，離家背井、放棄高薪到高雄打拚，1年5個月為市民做牛做馬，承受著巨大壓力，團隊做的每件事都比從前更好，但媒體排名都吊車尾，很清楚是他個人的問題，今天要幫他們討公道，因為他們是最認真、最有做為的模範公樸，並一一點名所有局處首長表達感謝，也謝謝每位認真做事、任勞任怨的高雄市政府同仁，以及市議會國民黨團隊議員，謝謝這段日子的付出與辛勞，高雄市民、歷史會記得，並致上最高敬意及深深一鞠躬。

韓國瑜指出，離開高雄對他個人而言雖有萬般不捨與一些遺憾，但也獻上滿滿的祝福，但他沒有怨尤，心中非常坦蕩，他知道為何而戰，團隊們為什麼理想、價值、願景而奮鬥。韓國瑜說，他現在的心境是「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」，只是這幾天他心情難以平靜，主要是議長許崑源的離開，也痛心網路上對議長惡毒的詆毀。

韓國瑜說，台灣的民主如果只因政黨不同，就可以這麼殘忍的對待一位消失的生命，失去人性最基本的溫柔與慈悲，這樣的民主還有什麼價值可以依靠？當貪污腐敗不是罪惡，當違法、觸法可以原諒，真心相信和全心悍衛的法律與道德因政黨不同而有所妥協，這幾十年的民主到底爭取到什麼？當社會不在乎政府負債、不在乎官員貪污、不在乎國家的經濟與安全，不在乎是非黑白，只要顏色正確、言詞嗆辣，官網圖文並茂，仇恨對立、黨同伐異，居然都是可被允許，但這樣培養出來的是到底是民主還是野獸？民主所創造的應是善良與和協，而非仇恨與對立，這樣的民主是披著民主外衣的暴政。

最後韓國瑜也說，他依然心繫高雄、心存社稷，他不會接受任何邀請和職務，任何組織與活動，現在是念天地之悠悠、獨愴然而涕下，謝謝大家的支持，最後深深一鞠躬說出感謝。他還連喊3聲「中華民國！加油！」並以《感恩的心》一曲向市民說再見。

韓國瑜上台致辭。（記者張忠義攝）

韓國瑜鞠躬致意。（記者張忠義攝）

韓國瑜率市府團隊向台下鞠躬致意。（記者李惠洲攝）

韓國瑜揮手道別。（記者張忠義攝）

韓國瑜搭車離去前揮手道別。（記者張忠義攝）

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