上台「畢業致辭」 李四川嗆：投罷免票時不會心虛嗎？

韓國瑜在台上與副市長李四川相擁。（記者張忠義攝）

2020-06-11 18:58:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國瑜任內最後一個上班日，今天下午在市府鳳山行政中心草坪舉辦「真愛高雄 珍重再見」音樂會，警方估計湧入上萬人，3位將卸任的副市長也上台講話，原本講話一向平穩的李四川，竟嗆投罷免票「這些人是高雄鄉親嗎？投票時不會心虛嗎？」

3位副市長離情依依，葉匡時對全場支持者說，市府團隊500多天來，盡心為大家服務，沒辜負大家，他略有不滿地說：「如果反對黨議員也支持的話，高雄現在一定更好！」

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副市長陳雄文說，6月6日，這麼努力的團隊被罷免，他感到難過、憤怒，明天大家將解甲歸田，但這個團隊不會解散，會以另一種形式存在，繼續關心市政、關心未來。

副市長李四川則說，500多天來，最虧欠的是家人，老婆跟他說，感謝90多萬投罷免票的人，把先生還給她，也要向130萬沒投票的市民說聲對不起，「先生不能為你們服務了！」

李四川強調，他被高雄市民開除了，「這樣對不對，這些人是高雄鄉親嗎？投票時不會心虛嗎？」

李四川還說，一名學長告訴他，他把路鋪太平了，「你跳級所以提早畢業，我們團隊是一流的對不對？」台下韓粉高聲喊「對」，氣氛高亢中略帶憂傷。

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