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韓國瑜告別市府 團隊持白玫瑰為許崑源獻唱《Amazing Grace》

高雄市長韓國瑜遭罷免，今天是在市府的上班最後一天，在市府鳳山行政中心廣場舉辦「真愛高雄 珍重再見」音樂會。（記者張忠義攝）

高雄市長韓國瑜遭罷免，今天是在市府的上班最後一天，在市府鳳山行政中心廣場舉辦「真愛高雄 珍重再見」音樂會。（記者張忠義攝）

2020-06-11 17:46:27

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市長韓國瑜遭罷免，今天是在市府的上班最後一天，離開前夕，下午3點半在市府鳳山行政中心廣場舉辦「真愛高雄 珍重再見」音樂會，據警方估計，目前約擠進上萬名支持者到場送別韓國瑜，韓國瑜及市府團隊約在下午5點半上台，眾人手持白玫瑰獻唱《Amazing Grace》給許崑源。

韓國瑜遭罷免，上任高雄市長僅1年半即須離開舞台，上班最後一天，卻安排再見音樂會，下午除了安排民歌演出，也找來高雄市議會國民黨團總召曾俊傑率領黨團議員、無黨籍聯盟總召信強帶領部分無黨籍議員上台，但原先安排議會代表致詞，結果僅鞠躬，接著播放韓國瑜政績影片長達近15分鐘。

隨後由高雄市新聞局前局長王淺秋上台，她說，希望大家放下仇恨、團結守望，因為台灣要更好，聽歌曲，用平靜歌聲記得美好、快樂的事，今天的活動代表的是和平、守望、愛，不要互相仇恨，再被罵、被黑也不會惡言相向，「走我們的道，其他的由他們去說」，用最大的愛去包容。

王淺秋也介紹韓國瑜及市府團隊局處首長上台，大家手上拿白玫瑰，現場獻唱《Amazing Grace》給已故的高雄市議會議長許崑源。

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