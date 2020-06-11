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不去凱道遭嗆「臨陣脫逃」 杏仁哥︰希望大家放下仇恨

「杏仁哥」（見圖）開直播表示，希望大家放下仇恨，雖然他決定不去凱道，但仍祝福活動順利。（圖擷自「杏仁哥」臉書）

「杏仁哥」（見圖）開直播表示，希望大家放下仇恨，雖然他決定不去凱道，但仍祝福活動順利。（圖擷自「杏仁哥」臉書）

2020-06-11 17:09:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜遭罷免，部分挺韓團體號稱將在13日到凱達格蘭大道抗議，但韓國瑜卻勸退主辦單位，知名韓粉「杏仁哥」也改變主意不去了。對此，民主監督聯盟總召集人黃正忠今（11日）召開記者會，痛批杏仁哥「臨陣脫逃」；「杏仁哥」則開直播表示，希望大家放下仇恨，雖然他決定不去凱道，但仍祝福活動順利。

因不滿韓國瑜遭到罷免，先前聲稱將號召百萬韓粉到總統府前抗議的民主監督聯盟總召集人黃正忠被韓切割後，今召開記者會表示，他之前是韓粉，但此刻起不是韓粉，也不滿地說：「我要奉勸韓國瑜你不要拋棄台灣人民，你要勇敢站出來，杏仁哥不要臨陣脫逃，沒有GUTS就不要講話」。

對此，「杏仁哥」稍早開直播表示，已故高市議長許崑源的夫人跟他說，希望高雄可以更好更美，不希望在治喪期間又發生對立的情況。對於不去凱道參與活動而被批評，他提出2件事報告，第一，雖然決定不去凱道，但仍祝福這個活動可以成功。

「杏仁哥」說，第二，他參與許崑源議長治喪的事宜，瞭解到許議長為了民主犧牲，希望台灣更好、高雄更好，希望大家放下仇恨，「在議長治喪期間，大家最悲痛的時候，我決定尊重議長的遺願，暫緩上凱道，但仍祝福凱道活動能夠成功」。

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