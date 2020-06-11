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首頁　>　政治

韓國瑜今天向市民道別 依黨章將被迫解除「指定中常委」職

韓國瑜召換韓粉到市府參加道別音樂會。（資料照）

韓國瑜召換韓粉到市府參加道別音樂會。（資料照）

2020-06-11 08:42:24

〔記者施曉光／台北報導〕因為罷韓通過，今天將向市民道別的高雄市長韓國瑜，雖然昨天出席在高雄市舉辦的國民黨行動中常會時，與大家相約下一次在台北中常會相聚，但隨他失去高雄市長的身分，其國民黨「指定中常委」職務恐怕也將被迫解除，成為任期只有1個多月的最短命的中常委。

根據國民黨黨章第22條第1項第2款規定，「指定中常委」設7人至12人，「由主席指定本黨籍縣市長5人、青年團總團長及全國青年工作總會總會長擔任，中央執政時另由主席指定黨籍政務官5人」，韓國瑜源於其「黨籍縣市長」身分的「指定中常委」資格，如今隨卸下市長職務後，照理應該喪失，國民黨主席江啟臣是否將主動解除韓的「指定中常委」黨職，另行指定一位藍營縣市長，目前尚未明朗。

國民黨在2016大選敗選過後，當時因「黨籍政務官」身分而被黨主席任命的「指定中常委」，包括前行政院秘書長簡太郎、前財政部長張盛和、前勞動部長陳雄文、前環保署長魏國彥，在520卸下政務官身分的前2週即主動向當時的黨主席洪秀柱遞出辭呈。

江啟臣於今年4月22日在中常會宣布由高雄市長韓國瑜、金門縣長楊鎮浯、雲林縣長張麗善、澎湖縣長賴峰偉、新竹縣長楊文科等5位縣市長擔任「指定中常委」，據了解，除了韓國瑜昨天短暫出席在高雄市的行動中常會，致詞後隨即離去，其他幾位縣市長中常委均未親自出席過中常會，只有少數人一度透過視訊方式「出席」。

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