國民黨將每週下高雄開中常會 傳江啟臣不排除親征補選

高雄市長韓國瑜罷免案6日投票通過，針對高雄市長補選的人選，傳出若最終決定採罷免無效的方式拖延補選時間的策略，國民黨黨主席江啟臣不排除將入籍高雄親征。（資料照）

2020-06-08 07:37:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案6日投票通過，同意票破90萬，加上高雄市議長許崑源當晚墜樓身亡，有媒體消息指，國民黨為此決議，在高雄市長補選前將每週三南下高雄開中常會，針對高雄市長補選的人選，若最終決定採罷免無效的方式拖延補選時間，黨主席江啟臣不排除將入籍高雄親征。

韓國瑜罷免案6日投票通過，同意罷免的票數高達93萬9090票，引發外界熱議，據《聯合報》報導指出，由於同意罷免的票數遠超過國民黨預估，加上許崑源驟逝，江啟臣昨天召集一級主管開會，最終決議自本週起，在高雄市長補選前每週三都會南下高雄開中常會，並由黨主席親自南下坐鎮，直到補選完畢為止。

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報導指出，針對高雄市長補選，黨中央目前有兩個方案，一個是在地模式，尋找高雄當地年輕人出來挑戰，對此國民黨秘書長李乾龍透露，目前有鎖定人選，但仍希望能找到最合適的。至於另外一個則是外地策略，方向將朝「罷免無效之訴」進行，透過法律戰拖延時間後，讓外地補選人選得以入籍參選。至於人選方面，包含江啟臣、國民黨前主席朱立倫、台東縣前縣長黃健庭等人昨日均有被討論到。國民黨高層直言，即使明知會輸，但由黨主席自己或是黨內具有聲望的人才承擔只是「剛好而已」，若此刻連承擔這樣的事還要推來推去、不懂得反向操作，未來也別妄想要重返執政了。

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