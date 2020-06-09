說話算話！韓粉直播「吃屎」畫面 網友：不意外

曾多次公開放話「罷韓成功就直播吃人屎」的劉姓韓粉，昨（8）日在臉書「兌現」承諾，直播「吃屎」過程。圖非劉姓韓粉，圖為日前遭罷免的高雄市長韓國瑜。（記者葛祐豪翻攝）

2020-06-09 20:20:40

〔即時新聞／綜合報導〕劉姓韓粉日前曾公開放話「罷韓成功就直播吃人屎」，昨（8）日在臉書直播中，以象棋中的「帥」棋，吃掉另一枚貼上「屎」字貼紙的棋子，聲稱這代表「本帥吃屎」的畫面，他已經「兌現」了承諾，並懇求網友不要再逼他兌現「吃屎」之諾。

自稱網紅的劉姓韓粉曾多次針對罷韓案公開在臉書發文嗆聲，「一堆外縣市綠蛆（對泛綠支持者的蔑稱）沒投票權在那邊鬧而已，票開出來有5萬7就該偷笑了，綠蛆這些日子到底在自嗨啥，6月6號我一定洗你們整天臉」，劉姓韓粉更多次語氣強硬地承諾，「一但（旦）罷免成功，我吃人屎」、「如果韓國瑜到最後真的被罷免下台，我就當天臉書直播吃屎」。

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而高雄市長韓國瑜日前確定遭罷免，同意罷免票高達93萬9090票，遠高於57萬4996票的罷免門檻，也遠遠超過劉姓韓粉所預估的「5萬7」張票。

眾多網友也紛紛湧入劉姓韓粉臉書，要求他兌現諾言。對此，劉姓韓粉昨（8）日在臉書粉專發文說，「等等11點直播本帥最後一次吃（屎）」，並直播整個「吃屎」過程。

該則直播影片中，劉姓韓粉以象棋中的「帥」棋，吃掉黏了「屎」字貼紙的棋，表示這就是「本帥吃屎」，並表示這是他最後一次吃屎了，要求網友不要再來煩他兌現承諾了。

影片一出，網友表示，「支持韓魚（指韓國瑜）的怎麼都是這種人，敢做不敢當」、「不意外」、「跟韓國瑜一樣很會演欸，一開始不要說自己會吃屎不就沒事嗎？」、「輸不起」、「果然挺韓的人真像韓國瑜」、「不愧韓粉」、「果然韓國瑜的支持者就是這種德行！」

直播影片中，劉姓韓粉以象棋中的「帥」棋，吃掉黏了「屎」字貼紙的棋，表示這就是「本帥吃屎」，並表示這是他最後一次吃屎了，要求網友不要再來煩他兌現承諾了。（圖擷取自臉書）

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