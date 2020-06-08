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罷韓通過》韓粉揚言暴動鬧總統府 網傻眼轟：莫名其妙

有網友發現，有韓粉在挺韓社團發文揚言發起暴動，甚至宣稱要前往總統府製造暴動，讓不少網友看了傻眼，直呼「真是莫名其妙」。（圖擷取自PTT）

有網友發現，有韓粉在挺韓社團發文揚言發起暴動，甚至宣稱要前往總統府製造暴動，讓不少網友看了傻眼，直呼「真是莫名其妙」。（圖擷取自PTT）

2020-06-08 18:54:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜遭罷免，除了國民黨面臨內部風暴，還有韓粉主張韓營應該提出罷免無效之訴，並對「罷韓」議員黃捷、立委陳柏惟等人提罷免反制。稍早有網友發現，有韓粉在挺韓社團發文揚言發起暴動，甚至宣稱要前往總統府製造暴動，讓不少網友看了傻眼，直呼「真是莫名其妙」。

一名韓粉在挺韓社團「韓國瑜鋼鐵韓家軍」發文稱，本月13日、14日不管申請路權是否通過，都要直接到總統府發起暴動，更要罷韓朋友或1450朋友們將心比心，「等到你的孩子無辜被侮辱，看你們要怎麼忍受，不用再挑釁我不敢，那真的很抱歉，我就暴動給你們看」。

該韓粉還提出發起暴動5個理由：「1、我女兒被房東罵，法院還是判被告無罪，這我必須幫孩子討回公道及名譽；2.嘉義警員該死嗎？3.韓市長罷免該死嗎？4.高雄許議長該犧牲嗎？5.憑什麼硬要百姓出來投票？」他還強調「不管那天被打死還是被抓，都要替台灣百姓爭一口氣」。

該文章被轉貼到PTT八卦板引發網友熱議，紛紛留言批評「又要帶韓粉瞎衝了」、「有申請路權就沒意見 韓粉有種搞合法遊行啊」、「笑死，所以這幾點干（關）蔡英文屁事？？」、「嗆議員、砸議員服務處 又想鬧總統府 接下來？」、「這內容好ㄎㄧㄤ」、「應該會先被抓起來 可憐哪」、「真是莫名其妙」。

經查證，該篇文章已遭刪除，有網友認為可能是反串文，但也有不少網友認為，「我相信他是認真的...這很韓粉」。

根據《三立新聞網》 報導，針對網傳有人要前往總統府暴動，總統府發言人丁允恭回應，「有看到這樣的訊息，就由相關單位依法來辦理，維護總統府的安全，尊重民眾合法範圍內的陳抗權利，呼籲大家維持理性」。

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