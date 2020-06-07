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罷韓通過》老天爺也看不下去！ 楊秋興批韓仍不懂檢討

楊秋興（見圖）認為，高雄市長韓國瑜遭罷免，證明「老天爺也看不下去」，也認為韓國瑜與國民黨至今仍不懂得自我檢討與反省。（記者陳文嬋攝）

楊秋興（見圖）認為，高雄市長韓國瑜遭罷免，證明「老天爺也看不下去」，也認為韓國瑜與國民黨至今仍不懂得自我檢討與反省。（記者陳文嬋攝）

2020-06-07 00:12:30

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜6日確定遭罷免，成為地方自治史上首位被罷免的直轄市長。對此，前高雄縣長楊秋興認為，投票結果證明「老天爺也看不下去」，更批韓國瑜與國民黨仍不懂自我檢討與反省。

楊秋興接受《ETtoday》「雲端最前線」電訪時表示，國民黨這2年多來被韓粉影響，根本不敢批評韓國瑜，也導致走向他去年預測，韓國瑜會「三輸」的局面。對於罷免選舉結果，楊秋興認為，這證明「老天爺也看不下去」，但韓國瑜與國民黨卻還不知道反省與檢討。

楊秋興說，高雄市府團隊裡有許多優秀的人才，但可惜市長韓國瑜「將帥無能，累死三軍」，完全不會運用人才，很可惜。

楊秋興去年10月20日出席鴻海創辦人郭台銘高雄感恩之旅，當時他就預測，「韓國瑜再選下去會三輸，也就是總統輸、國民黨立委輸、市長也遭罷免。」如今韓國瑜遭到罷免，也讓楊秋興的預言成真。

罷韓案於6日下午6時30分左右完成開票作業，依選委會初步統計，共96萬9259人投票，其中，93萬9090票同意罷免，百分比達97.4％；2萬5051票不同意，百分比為2.6％。本次投票率為42.14％。

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