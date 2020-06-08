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罷韓通過》網傳50多萬年輕人遷戶籍 中選會提數據打臉

高雄市長韓國瑜（見圖）6日遭罷免，成為地方自治史上首位被罷免的直轄市長。（美聯社資料照）

高雄市長韓國瑜（見圖）6日遭罷免，成為地方自治史上首位被罷免的直轄市長。（美聯社資料照）

2020-06-08 22:07:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜6日遭罷免，成為地方自治史上首位被罷免的直轄市長。針對網路上流傳「50多萬年輕人都是春節前將戶口遷來高雄」的消息，中選會今（8）日發布新聞稿嚴正駁斥，指這是有人惡意捏造、刻意杜撰並散布不實訊息，一定會依法提告，也請民眾勿誤信並以訛傳訛。

中選會今下午提出數據表示，經查本次高雄市罷免案20歲到29歲投票人總數為35萬7913人，相較於109年總統副總統及立法委員選舉高雄市20歲到29歲選舉人總數35萬9926人，反而減少2013人。因此網傳「增加50萬人年輕人遷戶口到高雄市」內容顯為刻意捏造、杜撰並散布不實訊息。

中選會補充說明，2018年地方公職人員選舉，高雄市選舉人總數為228萬1338人、109年總統副總統及立法委員選舉時，高雄市選舉人總數為229萬9558人、另109年高雄市第3屆市長罷免案，高雄市選舉人總數為229萬9981人，人數並無顯著變動。

中選會也強調，此類不實訊息無論是捏造者或散布者均已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件；對此類捏造者或散布者，將依社會秩序維護法及依刑法如妨害名譽、侮辱公署等罪之規定，予以究責。

最後，中選會特別提醒民眾，勿捏造或轉傳選務假訊息，以免觸法又挨罰，請民眾遇有不實訊息時，切勿再次傳播，以免觸法！

針對網路上流傳「50多萬年輕人都是春節前將戶口遷來高雄」的消息，中選會今（8）日發布新聞稿嚴正駁斥，指這是有人惡意捏造、刻意杜撰並散布不實訊息，一定會依法提告，也請民眾勿誤信並以訛傳訛。（圖擷取自中選會網站）

針對網路上流傳「50多萬年輕人都是春節前將戶口遷來高雄」的消息，中選會今（8）日發布新聞稿嚴正駁斥，指這是有人惡意捏造、刻意杜撰並散布不實訊息，一定會依法提告，也請民眾勿誤信並以訛傳訛。（圖擷取自中選會網站）

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