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韓不提訴訟 四叉貓暖喊：在高雄等你復出 韓粉氣炸了

網紅「四叉貓」（披國旗者）開心PO出先前參加挺韓造勢的照片，並向韓國瑜喊話：「我們會在高雄等待你的下一次復出。」（圖擷取自韓國瑜臉書）

網紅「四叉貓」（披國旗者）開心PO出先前參加挺韓造勢的照片，並向韓國瑜喊話：「我們會在高雄等待你的下一次復出。」（圖擷取自韓國瑜臉書）

2020-06-09 19:32:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（9）日下午透過臉書宣布，針對罷免的結果，他尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。文章PO出後已有5萬多人按讚、1萬多則留言，其中網紅「四叉貓」的留言特別引發熱議，他開心PO出先前參加挺韓造勢的照片向韓國瑜喊話：「我們會在高雄等待你的下一次復出。」

今天下午3點多，韓國瑜在臉書發文表示，等到高雄市長職務卸下後，他會暫時沉澱休息，「針對罷免的結果，我尊重人民的意志，不會提出任何訴訟」。該文PO出一小時瞬間湧入近4萬人按讚，不少韓粉留言支持鼓勵「滿滿的不捨，眼淚都掉下來了」、「該讓高雄市民自食惡果」等語。

但其中有一則留言特別醒目，原來是跑遍韓國瑜造勢場合的網紅「四叉貓」留言簽到，他PO出一張先前參與挺韓造勢的照片並寫下，「韓市長！我們攏謀離開，我們會在高雄等待你的下一次復出，您辛苦了」。

由於「四叉貓」在罷韓結果出爐當天發文透露，「我會懷念扮演鋼鐵韓粉的那段美好時光」，也讓不少韓粉氣炸留言嗆聲「4叉兄你賣演了好嗎」、「真是假仙死了」、「反串可以結束了！像鬼魅的你！！」、「都下台了你就別演了」。

但也有人說，「我勸你們別嘴劉宇（四叉貓）喔，在座各位韓粉去造勢的場合恐怕都沒有比他多」。

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