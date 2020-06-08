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罷韓通過》國民黨今年2度潰敗 連勝文開砲：高層自私所致

高雄市長韓國瑜罷免案6日以93萬多票通過，也是國民黨5個月內兩度受到重挫。對此，國民黨中央委員連勝文（見圖）今（8）日受訪開砲，「國民黨高層的自私才會面臨現在的局面」。（資料照）

高雄市長韓國瑜罷免案6日以93萬多票通過，也是國民黨5個月內兩度受到重挫。對此，國民黨中央委員連勝文（見圖）今（8）日受訪開砲，「國民黨高層的自私才會面臨現在的局面」。（資料照）

2020-06-08 16:53:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案6日以93萬多票通過，成為史上首名被罷免的縣市首長，也是國民黨5個月內兩度受到重挫。對此，國民黨中央委員連勝文今（8）日受訪開砲，「國民黨高層的自私才會面臨現在的局面」。

連勝文今中午接受廣播節目《POP搶先爆》專訪，他認為韓國瑜被罷免不是因為市政做不好，原因還是總統大選問題的延續，市民不滿韓上任高雄市長沒多久，就跑去參選總統，「我不認同罷免跟市政做得好壞有關聯」。

「與其檢討韓國瑜，不如檢討說國民黨過去一整年為什麼會犯這麼多錯誤，才導致今天這樣的狀況。」連勝文直言，國民黨會淪落至此是因為2個字「自私」，都是因為國民黨高層的自私，才會面臨現在的局面。

連勝文提到，當初他不認為韓國瑜會出來參選總統，得知韓決定參選讓他非常訝異，但身為黨的義務幹部當然要支持黨推出的候選人，就算知道再怎麼辛苦也是要做。

連勝文也強調，「一直很不喜歡國民黨要塑造超級明星、救世主的文化」，約從2006年左右開始，國民黨總想推「Super Star」，變成全黨靠一人，要大家像是跟在明星旁邊走，但選舉是一整個團隊作戰，就像民進黨一樣，「當初蔡英文接黨主席時也不是Super Star，也是靠一群人一起打上來」。

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