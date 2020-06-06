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罷韓通過》嗑汕頭火鍋慶祝 四叉貓：懷念扮鋼鐵韓粉的時光

高雄市長韓國瑜罷免案通過，不少人到今年總統大選韓國瑜敗選後吃的「汕頭火鍋」店慶祝，網紅「四叉貓」（見圖）PO出照片笑說，自己兩週前就訂好位了。（圖擷取自劉宇臉書）

高雄市長韓國瑜罷免案通過，不少人到今年總統大選韓國瑜敗選後吃的「汕頭火鍋」店慶祝，網紅「四叉貓」（見圖）PO出照片笑說，自己兩週前就訂好位了。（圖擷取自劉宇臉書）

2020-06-06 22:31:56

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案今（6）日通過，不少人到今年總統大選韓國瑜敗選後吃的「汕頭火鍋」店慶祝，稍早就有網友詢問，「現在預訂汕頭火鍋吃的到嗎？」沒想到釣出網紅「四叉貓」回文，PO出照片笑說，自己兩週前就訂好位了，他也在臉書發文，「我會懷念扮演鋼鐵韓粉的那段美好時光」，引發網友熱議。

今天下午有網友在PTT發文，「晚上突然想吃個汕頭火鍋，不知道現在預訂吃的到嗎？感覺今天人數會爆，還是去參加夜市吃擺攤比較吃得到？」而此文也釣出PTT八卦板板主、網紅四叉貓回文，「如果你是說韓導愛吃的那家高雄汕頭火鍋，那要提早兩週才能訂到位置唷！」

四叉貓也PO和另一位PTT名人「馬雅人（Mayaman）」的合照，笑說還好他兩週前就訂好位置，還約了馬雅人全家一起用餐。網友看到四叉貓竟然在還沒開票時、下午2點21分就發文，紛紛笑說，「你是不是已經知道結果了」、「欸！2點太早了吧」、「這麼快開趴。」

四叉貓也在臉書發文說，「在重要的日子，就是要來吃特別的火鍋，希望待會能遇到韓導。」接著還發文說，「我會懷念扮演鋼鐵韓粉的那段美好時光」，似乎對於不能再反串當韓粉感到惋惜。

網友見狀也笑說，「女神法力無邊，有你跑的場子都會倒」、「開示一下韓下台後鋼鐵韓粉何去何從？」、「數位貂蟬辛苦你了」、「辛苦了 沒你數椅子來打臉那些一直浮報人數的 可能現在還在吹⋯」。

民進黨立委鄭運鵬也留言，「應該在吃汕頭火鍋了吧」，同黨立委賴妤賴更笑說，「數位貂蟬趕快拯救韓總！」

今年總統大選韓國瑜敗選後吃的「汕頭火鍋」成了網友的首選，火鍋店今天老早就預約客滿，到場候位的民眾從傍晚4點等到晚上8點，門口等著進場的候位食客大排長龍！（記者蔡清華攝）

今年總統大選韓國瑜敗選後吃的「汕頭火鍋」成了網友的首選，火鍋店今天老早就預約客滿，到場候位的民眾從傍晚4點等到晚上8點，門口等著進場的候位食客大排長龍！（記者蔡清華攝）

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