追諡許崑源榮譽議長「態度保留」 林于凱：須有明確判斷事實

林于凱對追諡許崑源榮譽議長持保留態度。（記者王榮祥翻攝）

2020-06-09 23:49:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會黨團協商追謚許崑源榮譽議長，引發不少討論，時代力量高市議員晚間透過臉書指出，在議會主持上受到照顧、心存感謝，不過要追諡議長為榮譽議長，他持保留態度，覺得要做這樣表彰，須有一些明確的判斷事實。

林于凱表示，許崑源議長在有限的相處時間，對議會少數黨議員，有給予一些空間，否則以時力兩議員無黨團情況下，有些黨團時間發言，及議案要通過的機會，很可能都是不存在的，對此，他心存感謝。

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不過，要追諡議長為榮譽議長，他持保留態度，他認為要做這樣的表彰，必須有一些明確的判斷事實。

林于凱指出，高市議會的過去，他來不及參與，許多新的同仁也不清楚過去議會議事種種，所以坦言之，要他做出許議長在議長職位上是否追諡榮譽議長，他無從判斷。

只是這個提案在這時機點被提出，多少與主觀情感作用相關，高雄人溫厚，但也不能忘了許議長選擇的最後方式，是不該被鼓勵的，並且過去媒體上對於許議長的報導，有褒貶不一的評價。

然而，從政以來，對於種種「外界」報導，都保持著姑且聽之的態度。實際相處的經驗來說，許議長有外界流傳的霸氣及江湖氣，但在議會主持上，我們（時力）是受到照顧的，外界的種種傳言，坦白說，令他真偽難辨。

雖然「榮譽議長」提案已經過黨團協商，但必須還要送交議會大會通過，他認為，人一生功過都有，但有什麼樣的特殊貢獻，達到追諡榮譽會長的程度，應該要被實際列舉，否則，以他有限的議員年資，實在很難做出對應的判斷。

這是台灣首次「追諡榮譽議長」，過往無先例可依循，但將成未來各議會之憑判，籲請高雄市議會務必謹慎看待。

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