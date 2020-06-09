數位諸葛亮「比YA」護航「靈堂比讚」 李戡：不倫不類

2020-06-09 21:25:57

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨數位行銷科技長「數位諸葛亮」簡勤佑今（9）日在臉書貼出1張照片，畫面中前時代力量台北市議員林亮君、前時代力量發言人吳崢、李敖之子李戡和魏廷朝女兒魏筠等4人，參加完謝聰敏告別式後，於咖啡店交流比YA的合照。李勘在臉書回應：「把告別式結束後一公里外咖啡廳比YA，和靈堂外一群人開心比讚做如此不倫不類的類比，實在可悲至極。」

高雄市議會議長許崑源6日墜樓身亡，設在高雄市立殯儀館景行廳的靈堂8日開放弔唁，婦聯會主委雷倩前往捻香致意後，卻與多人在靈堂門口比讚合影，遭到各方批評；簡勤佑似乎想「圍魏救趙」，在臉書貼出這張李勘去年9月21日參加謝聰敏告別式後的照片，李勘在附近咖啡廳與林亮君、吳崢及魏筠合影比YA照，簡勤佑還附註「今早參加告別式，我們都尊敬謝先生，YA」。

對此，李戡表示，當時參加那場告別式，照片中4人有不同原因，魏筠的父親魏廷朝是謝聰敏最親密的戰友，但魏廷朝20年前已離世，由魏筠來送父親老戰友最後一程，至於林亮君和吳崢多年來一直關心自由民主人權議題，出於對老前輩的敬意而來。至於他本人，理由和魏筠一樣，因為謝聰敏是他父親李敖最要好的戰友，也是他的忘年之交。

李戡說，這種發自內心對逝者的尊敬溢於言表，可以讓合影中的YA顯得非常自然，不僅不用擔心被人曲解，更不用考慮萬一受質疑以後，要不要掰出「我們是在自我鼓勵（雷倩事後解釋的說詞）」的話。他們唯一沒想到的是，這麼單純的1張合影，9個月後會被1個國民黨黨工拿出來炒作。

李戡表示，國民黨執迷不悟，在偏離的道路上越走越遠，黨都快走入墳墓了，還有時間指控別人「消費死者」，莫名其妙還把他扯進來，把告別式結束後1公里外咖啡廳比YA，和靈堂外1群人開心比讚，做如此不倫不類的類比，實在可悲至極。

他也說，看完吳崢介紹，才知道原來簡勤佑就是大名鼎鼎的「數位諸葛亮」，負責國民黨的數位行銷，一上任就可以接二連三出包闖禍，建議「國民黨的改革目標，或許可以先從減少鬧笑話的頻率開始」。

李戡臉書全文

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