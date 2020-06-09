失言風波後首度露面 王浩宇︰國民黨不要再操作此事

桃市議員王浩宇表示，希望國民黨不要再操作失言這件事。（記者周湘芸攝）

2020-06-09 14:38:13

〔記者周湘芸／新北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案6日通過，高雄市議長許崑源同日晚間墜樓身亡，桃園市議員王浩宇在臉書針對此事寫下「力挺韓國瑜！許崑源晚間跳樓身亡」，雖刪文道歉仍引發爭議。王今於事發後首度露面表示，希望國民黨不要再操作此事；至於可能面臨罷免，王也表示尊重選民的公民權利。

王浩宇今天下午至民視大樓錄影，面對媒體堵訪，他表示，針對許崑源墜樓事件，當初他在臉書的發言與哪一家媒體有何不同？都是一樣的標題，可能因為他本來就是「韓黑」，所以大家覺得這句話變嘲諷，但其實他對許崑源不太熟悉，發文當下就只是非常震驚。

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王浩宇也說，國民黨對這件事情的態度就是表面上說不要消費，實際上又去比讚、或說許崑源是為了什麼而死，但他都沒有講這些內容，也都滿低調的，希望國民黨不要再操作這件事。

王浩宇也說，目前工作一切都正常，包含1個月2千件的服務案件也都正常，他在地方跑行程都有聽到加油的聲音，韓粉真的很稀少，甚至很多韓粉現在都會私下跟他們道歉，相信只要做好市政，維護好理念，基本上罷免成功不容易。

被媒體追問是否擔心罷免成功？王浩宇說，桃園市中壢區人口現在已經42萬人，難度很高，但不論結果是什麼，都尊重選民的公民權利，就算被罷免也會尊重。

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