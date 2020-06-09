高市議會黨團協商決議大會照開 追謚許崑源榮譽議長
〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今進行黨團協商，確認大會照開、包括部門質詢與議員總質詢，並追謚許崑源為永遠的榮譽議長。
高市議會昨傳出考量許崑源議長治喪期間，以及政務官解職後的質詢效益，擬透過今天的黨團協商，將後續的部門質詢與議員總質詢全部取消，引發各界關切。
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今天黨團協商過後，主持協商的副議長陸淑美宣布，大會照常舉行，包括部門質詢、議員總質詢都正常進行，另經各黨團共識，將追謚許崑源議長為永遠的榮譽議長。
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〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今進行黨團協商，確認大會照開、包括部門質詢與議員總質詢，並追謚許崑源為永遠的榮譽議長。
高市議會昨傳出考量許崑源議長治喪期間，以及政務官解職後的質詢效益，擬透過今天的黨團協商，將後續的部門質詢與議員總質詢全部取消，引發各界關切。
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今天黨團協商過後，主持協商的副議長陸淑美宣布，大會照常舉行，包括部門質詢、議員總質詢都正常進行，另經各黨團共識，將追謚許崑源議長為永遠的榮譽議長。