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「數位諸葛亮」PO吳崢4人比YA照 網諷：江啟臣是不是虧待你

國民黨「數位諸葛亮」簡勤佑PO出吳崢等4人在去年參加完謝聰敏告別式後相片，並註解「今早參加告別式，我們都尊敬謝先生，YA」，吳崢則還原現場狀況打臉簡勤佑。（圖擷自臉書）

國民黨「數位諸葛亮」簡勤佑PO出吳崢等4人在去年參加完謝聰敏告別式後相片，並註解「今早參加告別式，我們都尊敬謝先生，YA」，吳崢則還原現場狀況打臉簡勤佑。（圖擷自臉書）

2020-06-09 14:54:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨「數位諸葛亮」簡勤佑今日在臉書貼出一張台北市議員林亮均、前時力發言人吳崢、李敖之子李戡和魏廷朝女兒魏筠，在去年出席民主前輩謝聰敏告別式後，4人會後相聚「比YA合照」，並下註解「今早參加告別式，我們都尊敬謝先生，YA」，似乎想要酸昨日（8）時力高雄市議員黃捷在許崑源靈堂的表現。不過吳崢也還原現場狀況，臉書上也掀起論戰，還有網友譏諷「江啟臣是不是虧待你？」

黃捷昨日弔唁高雄市議長許崑源後，在場外痛哭引起外界關注，據傳是高雄市政府法制局長吳秋麗嗆聲，說黃捷沒戴口罩，還畫個大口紅才會不滿，不過網友也抓到婦聯會高雄分會多名成員在靈堂外「比讚」，讓網路掀起一番論戰。

國民黨數位行銷科技長簡勤佑今日在臉書貼上林亮君、吳崢、李戡及魏筠去年參加謝聰敏告別式後，4人聚餐的合照，並在文中下註解「今早參加告別式，我們都尊敬謝先生，YA」引起網友注意。

對此，吳崢也在臉書表示，他不明白簡勤佑PO這張相片的用意為何，「可能想拿來幫國民黨政治人物去許崑源告別式比讚的動作護航吧」，吳崢也還原當時狀況，4人在謝聰敏告別式後聚餐聊天，當時他和林亮君尚未退出時代力量，魏筠則在民進黨，李戡則以統派自稱，會PO出這張相片是因為認同謝聰敏對台灣民主的貢獻，「就算政治立場不同也能互相交流」。

吳崢還說，他對於簡勤佑「要把這張照片拿來政治操作，我個人覺得相當可鄙」。

而簡勤佑也隨後PO文稱「滿腦子只有政治的人，才會一直想到護航吧」，最後還標註吳崢「YA」，讓網友看到後十分不解，紛紛在底下留言「截人家貼文只截一段你是多沒膽啊簡勤佑」、「只能自己跑出來刷存在感」、「不要在扯國民黨後腿了」，還有網友說「江啟臣是不是虧待你了？上任以來看你都要做不做的ㄟ」。

此外，林亮君也透過臉書問「簡勤佑是誰？」網紅出身的台北市議員邱威傑（呱吉）也翻出編輯紀錄，發現簡勤佑做過幾次文章修改，第一版的文章還有錯字，譏諷這是「告白氣球？」

北市議員林亮君（右）則問「簡勤佑是誰？」議員邱威傑也抓到簡勤佑在第一次發文有錯字。（圖擷自臉書）

北市議員林亮君（右）則問「簡勤佑是誰？」議員邱威傑也抓到簡勤佑在第一次發文有錯字。（圖擷自臉書）

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