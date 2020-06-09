AH64E丶AH1W攻擊直升機常駐新竹清泉崗 未來輪駐台東豐年機場

陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機目前已有一個中隊常駐新竹機場。（資料照）

2020-06-09 10:10:08

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍航特部規劃採輪駐方式，讓包括AH-64E阿帕契丶AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機進駐台東豐年機場，引發地方人士關注，軍方將領今天指出，台海防衛作戰不會侷限在某一特定地區，陸軍各型攻擊直升機分別進駐台灣西部及東部基地，既可讓航特部飛行員熟悉全台作戰場地，更可提升兵力運用彈性，這對戰時的快速反應有相當大的幫助。

將領表示，陸軍規劃讓包括AH-64E阿帕契丶AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機進駐台東豐年機場，這並非攻擊直升機進駐機場的首例，更不是針對台東，因為早在2014年起，軍方就以「任務派遣、專案進駐」方式，調派陸軍攻擊直升機分別進駐空軍新竹基地及清泉崗基地，並且為戰力運用的調整進行驗證。

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將領說，由於新竹基地與清泉崗基地腹地廣大，即使陸軍攻擊直升機進駐，執行訓練與戰備任務，也不會影響空軍戰機的訓練及起降，軍方因此在2017年決定由「專案進駐」改為「常駐」，讓兩個隸屬於不同軍種的作戰主力，同時配置在一個基地內。

據了解，陸軍航特部601旅的1個AH-64E阿帕契直升機中隊，目前是正式進駐空軍新竹基地，602旅也由1個AH-1W眼鏡蛇直升機中隊進駐清泉崗基地，由於是常駐性質，空軍已分別在兩個基地為陸軍直升機部隊整修陸航人員專屬營舍及生活設施。

陸軍AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機目前也有一個中隊進駐台中清泉崗機場。（資料照）

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