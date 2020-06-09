UH-60M空勤黑鷹已進駐台東豐年機場 空勤總隊規劃4+1架常駐

UH-60M空勤黑鷹直升機目前已進駐台東豐年機場，未來量將達到4架，另為配合整體訓練及任務需要，還會有1架AS-365空勤直升機進駐。（資料照）

2020-06-09 11:22:01

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AH64E丶AH1W攻擊直升機常駐新竹清泉崗 未來輪駐台東豐年機場

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方規劃採輪駐方式，讓包括AH-64E阿帕契丶AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機進駐台東豐年機場，引發地方人士關注，政府資深官員今天透露，內政部空勤總隊的UH-60M黑鷹直升機，目前已有1架進駐台東豐年機場，依據空勤總隊相關規劃，未來要常駐豐年機場的空勤黑鷹直升機達到4架，另外為配合整體訓練及任務需要，還會有1架AS-365空勤直升機進駐，未來空勤總隊直升機進駐台東豐年機場的數量，就將達到5架之多。

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台東地方人士憂心，軍方規劃讓包括AH-64E阿帕契丶AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機進駐台東豐年機場，恐讓機場噪音問題更將嚴重，要求縣府與軍方協調處理。

了解花東機場運用的政府資深官員今天表示，台東豐年機場已有多個政府單位及民間航空業者運用，並非全然是公務機關的航空器使用。

他指出，空勤總隊的UH-60M黑鷹直升機，早在2017年12月就已有單機進駐台東豐年機場，依據空勤總隊提出的「台東駐地直升機棚廠興建工程中程計畫」，台東駐地預定配置黑鷹直升機3架、（另配合訓練，進駐黑鷹、AS-365直升機各1架），可執行東部地區空中救災、與共勤組合訓練及飛行員訓練。

根據空勤總隊中程計畫報告指出，目前西部地區空域繁忙，各項空中訓練都會受到空域的影響，考量台東豐年機場民航機起降頻率比西部低，且空域管制地帶較少，跑道及導航設施有利實施飛行訓練，空勤總隊現無專屬訓練機場，豐年機場可補足西部各駐地訓練場地不足之處，未來有關儀器穿降、跑道緊急訓練科目及共勤組合等訓練，將規劃西部各駐地飛行員與共勤人員部分轉場至台東訓練，新建棚廠完成後，豐年機場將成為空

勤總隊常年（組合）訓練基地之一。

陸軍規劃讓包括AH-64E阿帕契丶AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機進駐台東豐年機場，引發地方人士關注。圖為AH-64E阿帕契攻擊直升機。（資料照）

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