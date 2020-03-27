震撼瞬間》罕見阿帕契機腹全景曝光 剛強裝甲可擋敵軍砲火

陸軍阿帕契攻擊直升機日前在台北大學進行熱加油丶掛彈等項目演練。（資料照片，陸軍航特部提供）。

2020-03-27 11:54:21

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美國採購的AH-64E阿帕契攻擊直升機已在陸軍服役，每每出現都會吸引國人目光，但國人看到的大多是停在地面展示的外表，軍方媒體青年日報日前在採訪阿帕契直升機進行熱加油丶掛彈演練時，精準的捕捉到阿帕契直升機飛越上空，過去從未曝光的機腹全景清清楚楚的展現畫面，更凸顯阿帕契擁有強大的防彈功能，機腹同樣配有可抗敵方砲火槍彈攻擊的多重防彈裝甲設計。

陸軍航空特戰601旅日前派遣AH-64E阿帕契攻擊直升機與OH-58D戰搜直升機，飛往台北大學執行戰備任務訓練，驗證陸航部隊在戰時的臨時疏散作為。主要是偽裝疏散及戰力整補等課目，訓練飛行員於疏散區實施高、低空偵察後落地，除了進行熱加油演練之外，並由武器組完成地獄火飛彈熱掛彈演練，除確保戰力完整。

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軍方青年日報資深記者丶現任編譯組主任王光磊則是帶領大家，從另一種視野來看阿帕契，他在電光火石的的那一剎那，精準的捕捉到阿帕契飛越上空，整個直升機的機腹完完整整呈現在眼前的畫面，這張照片隨後在青年日報的臉書專頁上發佈時，立即引起軍事愛好者丶航迷發燒友的關注與討論。

照片顯示在阿帕契機腹中間，漆繪有這架阿帕契直升機的機號，機翼兩側的武器掛載分別是地獄火飛彈丶海神火箭以及翼端的刺針飛彈，機鼻下方則是一挺火力強大丶一分鐘可發射達600發子彈的30公釐鏈砲。

有網友在照片下留言說：當敵方地面裝備人員能看到阿帕契的機腹時，應該已經被消滅殆盡了。另有網友表示，這個角度真是太帥了！網友紛紛表示，阿帕契攻擊直升機真是敵軍地面裝甲部隊的夢魘啊。

國家地理頻道曾在超級工廠系列記錄片中，發表過阿帕契攻擊直升機的生產作業及內部設計要求，影片介紹說，阿帕契的設計就是要能耐的住敵方砲火攻擊，並以強大火力清除敵軍，也因此阿帕契的全機體都具有強大的抗彈功能設計，尤其是在遭遇敵方砲火攻擊時，阿帕契飛行員會選擇以機腹朝向敵軍，讓機腹承擔第一波的攻擊。

影片介紹表示，在阿帕契生產過程中，前幾段就是進行防彈裝甲的階段，工作人員會在機身內部裝上三層的防彈設施及隔絕外來投射物的保護層，取後還要加裝一層比鋼鐵還要堅靭5倍的防彈人造纖維，讓這些防彈安全層包裹著整個阿帕契的機腹，這就是阿帕契飛行員的安全之盾。

陸軍阿帕契直升機火力強大，一般看過的外觀大多是在地面展示時的視角。（資料照片）

軍方青年日報捕捉到阿帕契飛越上空時，機腹全景的罕見畫面，首次曝光在國人眼前，阿帕契機身丶機腹的剛強抗彈裝甲清晰可見。（圖：擷取自青年日報臉書專頁）

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