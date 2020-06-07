罷韓投票率原鄉不到1成 學者︰各政黨應更積極經營

出生屏東霧台鄉好茶部落、國立中山大學社會學系教授台邦．撒沙勒認為，各政黨應更積極經營原鄉。（翻攝自台邦臉書）

2020-06-07 15:53:58

〔記者邱芷柔／屏東報導〕高雄市長韓國瑜高票被罷免，同意票超過93萬票，投票率高達42.14%，不過高雄茂林、桃源、那瑪夏等3個原鄉地區投票率卻不到10％，對此出生屏東霧台鄉好茶部落、國立中山大學社會學系教授台邦．撒沙勒認為，原鄉對於投票態度仍相當傳統，各政黨應更積極經營原鄉。

原鄉的罷韓投票率最低的是僅有4.01％的茂林區，桃源區則為6.79％，投票率最高的那瑪夏區為9.25%，投票率均未超過1成。

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台邦表示，原鄉地區與整體投票率相差懸殊，他認為主要原因有兩個，其一是部落年輕人離鄉工作，返鄉成本高因此投票率低迷，其二是部落民風相對保守，對投票這件事仍抱持傳統態度，在老一輩族人眼中，會覺得投票不過是主流社會在爭權奪利的噪音。

台邦指出，屏東原鄉在20、30年前，藍綠兩黨的投票數比例約是9比1，近年慢慢拉近至6比4，甚至出現五五波或藍營被綠營超車情形，無疑是受到民進黨長期在屏東執政、漸漸重視經營原鄉影響，此外，年輕人到外地求學、工作，接受多元資訊的機會大增，培養獨立思考的能力也是翻轉「非藍不投」的關鍵。

台邦認為，原鄉人口少，因此各政黨多採消極的經營，過去國民黨認為「反正你一定會投給我」，民進黨也認為「不管我怎麼努力，你還是會投給他」，雖然非藍不投有其歷史背景，但這樣的態度不利台灣民主發展，原鄉從來不是誰的鐵票倉，原住民是一群活生生與其他族群互動、在台灣這塊土地上生活的人，是台灣民主化過程不可缺少的一環，因此任何有心帶著台灣向前的政黨，應更用心經營，帶動原鄉更積極與主流社會互動。

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