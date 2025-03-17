涉刺死雲云科技技術長 董事長曾志新移送北檢複訊不排除聲押

雲云科技董事長曾志新（戴安全帽者）今晚被移送台北地檢署複訊。（記者王定傳攝）

2025/03/17 18:12

〔記者王定傳／台北報導〕雲云科技董事長曾志新本月7日刺死梁姓技術長案，當時他企圖吞刀自殘後被救回，經過10天治療，曾志新狀況恢復穩定，今天上午11時出院，隨即被帶回警局詢問，晚間5時許，警方押解曾志新前往台北地檢署複訊，檢方訊後不排除向法院聲押。

檢警調查，曾男上月26日中午時分，前往台北市大潤發中崙店，花599元購買一把主廚刀；本月6日，案發前一天，梁在公司LINE群組內發出長文，以控訴語氣指自己和公司理念不合，並直指曾男管理無方，曾男還常對他使用無禮的語氣，使他無法好好管理下屬，文章最後表明要離職，該文引發公司內部軒然大波。

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檢警調查，曾男為此長文徹夜未眠，預藏30公分長西式廚刀在身上，7日在公司會議室與梁姓技術長、公司人事主管開離職會議時，要求梁收回該長文，梁原本答應，但之後表達如果收回如何跟同事解釋原因等語，引發曾男不滿，不願再談，當曾男要步出會議室時，突然往梁男右後頸與背部猛刺10多刀，犯案後，再猛刺自己嘴部1刀。

檢警於案發隔日於曾嫌辦公室的一本筆記本內，發現一份早已寫好的遺書，點名3、4個人，強調「做鬼也不放過」，並希望能好好善待其家人，但名單內並沒有梁姓技術長，原本檢警上週就要偵詢自戕受傷住院的曾嫌，以釐清疑點，但經醫生評估神經及腦部有受傷，尚須觀察，才延至今天製作筆錄。

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