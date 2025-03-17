頻將晶片「奈米」講成「米」 民眾黨立委質詢讓網友吐血！

民眾黨新科立委劉書彬（左）17日針對台積電擴大對美投資一事質詢國科會主委吳誠文。（圖翻攝自立院IVOD）

2025/03/17 21:44

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨吳春城上月25日因「壯世代爭議」宣布請辭立委，由白營不分區名單中排名第9的東吳大學政治系教授劉書彬遞補。而劉書彬今天（17日）質詢國家科學及技術委員會主任委員吳誠文有關台積電擴大對美投資一事時，提到晶片製程竟全程將「奈米」講成「米」，讓網友們看了直搖頭。

劉書彬今天在教育及文化委員會質詢國科會主委吳誠文的相關片段在Threads上引起討論。針對台積電對美擴大投資一事，劉書彬提到「台積電過去投資項目有好幾種，包括去美國、去日本、去德國。依照（國家）核心關鍵技術保護清單當中，是講『14米』以下的，但大家可以看到，美國（投資）的部分就已經看到有『4、3、2米』還有更先進製程：日本（投資）也有12（奈米），有的部分也是在14（奈米）以下；德國是特別專注在車用的晶片，是『12米』。我想請問一下，過去審理（台積電對外投資）的時間大概是多久？對各個國家的審理標準都一樣嘛？」

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吳誠文聽完劉書彬的問題後回應道：「這3個國家（美、日、德）都不在我們管制的範圍啊，這3個國家的科技都比台灣還要進步耶。（妳說的）那是投資審議，跟核心關鍵技術其實是無關的。」劉書彬接著強調，雖然美國的科技比台灣強大，但在半導體先進製程的量產，台積電絕對是世界第一，台積電過去30多年累積的技術是很難被複製、外移的，而台積電要在美國設立的研發中心，是基於它已經量產的技術，到當地製造後，依當地供應鏈、設備、市場、產品，透過研發中心去做製程上的精進。

網友看到劉書彬將晶片製程使用的單位「奈米」講成「米」，紛紛吐槽「14米 ？12米？我們國科會主委一臉淡定的表情……肯定是在憋笑吧」、「素質有夠差！14米晶片咧，給巨人用的？」、「真的覺得立法委員選委員會的時候，應該也要做一些基本的考試。什麼都不懂，也沒有相關專業，根本是在浪費大家的時間」、「14米的我可以用手刻吧，晶片大概跟台北市一樣大」、「單位差十億倍，這也叫國會議員？」、「科技產業的問題，難道不能有專業一點的立委來質詢嗎？」

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