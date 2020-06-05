台海軍情》美艦六四穿越台海 國軍全程掌握

美國海軍第七艦隊今天凌晨透過社群媒體發布「伯克級」驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）穿越台灣海峽的訊息。（翻攝自美國海軍第七艦隊臉書）

2020-06-05 08:12:11

〔記者吳書緯／台北報導〕美國海軍「伯克級」驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）於昨日航經台灣海峽，為今年第7度，國防部今表示，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊艦、機相關動態，狀況正常。

昨天是六四天安門事件31週年，美國海軍第七艦隊今天凌晨透過社群媒體發布「伯克級」驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）於4日穿越台灣海峽的訊息，這是將近1個月以來，再度有美國軍艦穿越台灣海峽，也是520總統就職後的「第一次」。

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國防部今早表示，美軍作戰艦1艘昨日由北向南航經台灣海峽，續向南航行，執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊艦、機相關動態，狀況正常。

根據美國海軍第七艦隊臉書所發布消息，羅素號正佈署於第七艦隊，以支持印太地區的安全與穩定；這是美國軍艦自5月13日「伯克級」驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG 85）由北向南通過台灣海峽後，再度有美艦穿越台灣海峽。

依據我國國防部與美軍公開資訊，這已是美國軍艦今年第7度通過台灣海峽，前面6次分別為，1月16日的CG-67、2月15日的CG-62、3月25日的DDG-85、4月10日的DDG-52、4月23日的DDG-52、5月13日DDG-85；而美國軍艦於2019年通過台海的次數則為9次。

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