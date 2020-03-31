江啟臣簽核地方黨部主委名單 謝龍介首見副秘書長兼任

國民黨主席江啟臣上任後，今天已經簽核第1波任命的19個地方黨部主委18人名單，其中嘉義縣、市黨部由同1人擔任，台南市黨部則首度由中央黨部副秘書長謝龍介兼任，國民黨明天正式對外公布。（記者王藝菘攝）

2020-03-31 20:38:29

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席江啟臣上任後，今天傍晚前已經簽核第1波任命的19個地方黨部主委18人名單，其中嘉義縣、市黨部由同1人擔任，台南市黨部則首度由中央黨部副秘書長兼任，也就是台南市議員謝龍介，國民黨明天就會正式對外公布，並舉行地方黨部主委授證儀式，至於剩下的3個未確定地方黨部分別為台中市、苗栗縣、南投縣，將留待第2波再行公布，其中台中市部分高層盼由另一位副秘書長顏寬恆接手，但顏的意願不高。

據指出，江啟臣已簽核的19個地方黨部分別為基隆市蔡智穎、台北市黃呂錦茹、新北市黃志雄、桃園市邱奕勝、新竹市許修睿、新竹縣陳見賢、彰化縣張錦昆、雲林縣許宇甄、嘉義市蔡明顯、嘉義縣蔡明顯、台南市謝龍介，高雄市莊啟旺，屏東縣廖婉汝、宜蘭縣張建榮、台東縣吳秀華，花蓮縣張峻、澎湖縣許國政、連江縣陳雪生、金門縣石兆瑉。

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未確定的南投縣黨部目前仍在勸進南投縣議長何勝豐接任，苗栗縣黨部則鎖定議長鍾東錦，至於台中市黨部，傳高層仍屬意由副秘書長、前立委顏寬恆接任，但顏的意願還是不高。

國民黨新北市黨部由於轄區範圍很大，人事與黨務經費開銷很大，因此接任人選難覓，過去為新北市黨部主委的國民黨秘書長李乾龍，先前找上前國民黨立委黃志雄，但黃沒有意願，因此上週一度傳出新北市黨部就由李乾龍自己兼任，但前兩天在李乾龍及黨內人士勸進，並允諾未來會協助籌措經費的保證下，黃志雄最終才點頭同意。

國民黨明日中常會前，將先舉行地方黨部主委授證儀式，會中還將公布「改革委員會」名單，由江啟臣親自擔任總召集人，委員會的4個分組「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」召集人規劃由4位副秘書長兼任，委員會成員還包括中常委、立委、地方民代、學者專家等，改革方案預定五月底前定案。

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