為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    江啟臣簽核地方黨部主委名單 謝龍介首見副秘書長兼任

    國民黨主席江啟臣上任後，今天已經簽核第1波任命的19個地方黨部主委18人名單，其中嘉義縣、市黨部由同1人擔任，台南市黨部則首度由中央黨部副秘書長謝龍介兼任，國民黨明天正式對外公布。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席江啟臣上任後，今天已經簽核第1波任命的19個地方黨部主委18人名單，其中嘉義縣、市黨部由同1人擔任，台南市黨部則首度由中央黨部副秘書長謝龍介兼任，國民黨明天正式對外公布。（記者王藝菘攝）

    2020-03-31 20:38:29

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席江啟臣上任後，今天傍晚前已經簽核第1波任命的19個地方黨部主委18人名單，其中嘉義縣、市黨部由同1人擔任，台南市黨部則首度由中央黨部副秘書長兼任，也就是台南市議員謝龍介，國民黨明天就會正式對外公布，並舉行地方黨部主委授證儀式，至於剩下的3個未確定地方黨部分別為台中市、苗栗縣、南投縣，將留待第2波再行公布，其中台中市部分高層盼由另一位副秘書長顏寬恆接手，但顏的意願不高。

    據指出，江啟臣已簽核的19個地方黨部分別為基隆市蔡智穎、台北市黃呂錦茹、新北市黃志雄、桃園市邱奕勝、新竹市許修睿、新竹縣陳見賢、彰化縣張錦昆、雲林縣許宇甄、嘉義市蔡明顯、嘉義縣蔡明顯、台南市謝龍介，高雄市莊啟旺，屏東縣廖婉汝、宜蘭縣張建榮、台東縣吳秀華，花蓮縣張峻、澎湖縣許國政、連江縣陳雪生、金門縣石兆瑉。

    未確定的南投縣黨部目前仍在勸進南投縣議長何勝豐接任，苗栗縣黨部則鎖定議長鍾東錦，至於台中市黨部，傳高層仍屬意由副秘書長、前立委顏寬恆接任，但顏的意願還是不高。

    國民黨新北市黨部由於轄區範圍很大，人事與黨務經費開銷很大，因此接任人選難覓，過去為新北市黨部主委的國民黨秘書長李乾龍，先前找上前國民黨立委黃志雄，但黃沒有意願，因此上週一度傳出新北市黨部就由李乾龍自己兼任，但前兩天在李乾龍及黨內人士勸進，並允諾未來會協助籌措經費的保證下，黃志雄最終才點頭同意。

    國民黨明日中常會前，將先舉行地方黨部主委授證儀式，會中還將公布「改革委員會」名單，由江啟臣親自擔任總召集人，委員會的4個分組「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」召集人規劃由4位副秘書長兼任，委員會成員還包括中常委、立委、地方民代、學者專家等，改革方案預定五月底前定案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    江啟臣率黨務主管 赴慈湖謁陵
    2020-03-31 10:39

    江啟臣率黨務主管 赴慈湖謁陵
    投票18歲、參政20歲 江啟臣：綠說支持卻只有藍提修憲
    2020-03-27 11:44

    投票18歲、參政20歲 江啟臣：綠說支持卻只有藍提修憲
    盛夏好萄醉台灣寶藏 農村酒莊大公開

    盛夏好萄醉台灣寶藏 農村酒莊大公開
    江啟臣稱部分立委損黨形象 吳斯懷：我不會對號入座，呵呵呵
    2020-03-26 16:43

    江啟臣稱部分立委損黨形象 吳斯懷：我不會對號入座，呵呵呵
    警告吳斯懷 江啟臣：損黨形象可註銷不分區
    2020-03-26 05:30

    警告吳斯懷 江啟臣：損黨形象可註銷不分區
    看準購屋時機點　你不可不知道

    看準購屋時機點　你不可不知道
    國民黨主席補選江啟臣大勝 謝龍介：贏在年輕人盼改革
    2020-03-07 19:43

    國民黨主席補選江啟臣大勝 謝龍介：贏在年輕人盼改革
    政治今日熱門
    2020-07-06 10:07

    英屬哥倫比亞大學扯將台灣列中國一省 外交部要求更正不當名稱

    2020-07-06 10:21

    傳出不選高市議長了？黃明太：協調都還沒有、怎有這消息 影片

    2020-07-06 10:18

    財產申報還有負債 陳其邁指財產收入是家裡財政部長在管

    2020-07-06 11:24

    陳其邁登播客 分享辦地下電台經驗笑「國民黨抄我台我就抄他台」

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播