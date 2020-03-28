為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

不可能放任吳斯懷！國民黨先輔導 再出錯就祭黨紀

國民黨立委吳斯懷（見圖）多次因書面質詢惹議，黨內正研議立委考評機制，為避免緩不濟急，已定調「先輔導、後黨紀」。（資料照）

國民黨立委吳斯懷（見圖）多次因書面質詢惹議，黨內正研議立委考評機制，為避免緩不濟急，已定調「先輔導、後黨紀」。（資料照）

2020-03-28 16:39:01

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委吳斯懷多次因書面質詢惹議，國民黨主席江啟臣連日直批他負面聲量高。黨內正研議立委考評機制，為避免緩不濟急，已定調「先輔導、後黨紀」，可能由黨團三長把關提案或配對分組互相督促，以免再出錯；黨內幹部直言，若吳斯懷不聽勸、再出錯，不必等考評，直接送考紀會以黨紀處分，黨中央不可能放任他。

針對不分區立委問政表現遭外界質疑，江啟臣已要求改革委員會具體建立「立法委員考核評鑑辦法」，作為區域立委提名、不分區立委去留的機制，據了解，由於改革委員會尚未成立，考評機制對處理吳斯懷的問題緩不濟急，因此黨內定調「先輔導、後黨紀」。

立院黨團總召林為洲受訪表示，確實正研議機制避免新科立委在書面質詢、提案犯錯，黨團三長畢竟有義務把關，提案可由黨團三長先連署，再展開實際連署，以免不恰當的提案或用字不精準，害到自己也害了連署人；至於書面質詢，可考慮透過同黨立委「資深、資淺」配對分組，互相確認內容。

不過，黨內幹部直言，若吳斯懷認知不到自己的問題，其他立委很難幫忙修正、過濾質詢內容，甚至限縮其發言權，因此若吳斯懷再有損害黨聲譽的言論、再出錯，不必等到考評機制，直接交由考紀會審議，祭以黨紀處分，黨不可能放任吳斯懷。

該幹部舉例說，過去因發言不當遭黨紀處分的案例，包含多次在政論節目攻擊總統候選人韓國瑜的前黨員李正皓，以及在武漢包機不當發言、爭功諉過，最後遭停權處分的中央委員徐正文。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
開通「正版粉專」 吳斯懷：傾聽大家意見、為台灣奮鬥
2020-03-27 17:27

開通「正版粉專」 吳斯懷：傾聽大家意見、為台灣奮鬥
這麼巧？吳斯懷批「中華民國台灣」置換台獨 中媒同調
2020-03-27 15:22

這麼巧？吳斯懷批「中華民國台灣」置換台獨 中媒同調

直擊！高雄145米的高度 原來是這樣！

直擊！高雄145米的高度 原來是這樣！
指吳斯懷負面聲量高 江啟臣：他發言可能把國民黨帶歪
2020-03-27 08:07

指吳斯懷負面聲量高 江啟臣：他發言可能把國民黨帶歪
吳斯懷笑稱「不對號入座」 林為洲：就是在說他！
2020-03-26 18:51

吳斯懷笑稱「不對號入座」 林為洲：就是在說他！
張煥禎率聯新運動醫學 力挺少棒幼苗

張煥禎率聯新運動醫學 力挺少棒幼苗
江啟臣稱部分立委損黨形象 吳斯懷：我不會對號入座，呵呵呵
2020-03-26 16:43

江啟臣稱部分立委損黨形象 吳斯懷：我不會對號入座，呵呵呵
警告吳斯懷 江啟臣：損黨形象可註銷不分區
2020-03-26 05:30

警告吳斯懷 江啟臣：損黨形象可註銷不分區
政治今日熱門
2020-03-28 06:08

武漢肺炎》華航接人在即 台商爆：湖北台辦運作杯葛

2020-03-28 11:13

徐國勇函辦警政署長陳家欽 蘇揆：覺得不適任應該告訴我 影片

2020-03-28 12:43

蘇貞昌約見陳家欽 要陳堅守崗位證明清白對錯

2020-03-27 21:26

華航上海指定班機 對岸「反動員」要滯湖北台人不要搭

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播