不可能放任吳斯懷！國民黨先輔導 再出錯就祭黨紀

國民黨立委吳斯懷（見圖）多次因書面質詢惹議，黨內正研議立委考評機制，為避免緩不濟急，已定調「先輔導、後黨紀」。（資料照）

2020-03-28 16:39:01

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委吳斯懷多次因書面質詢惹議，國民黨主席江啟臣連日直批他負面聲量高。黨內正研議立委考評機制，為避免緩不濟急，已定調「先輔導、後黨紀」，可能由黨團三長把關提案或配對分組互相督促，以免再出錯；黨內幹部直言，若吳斯懷不聽勸、再出錯，不必等考評，直接送考紀會以黨紀處分，黨中央不可能放任他。

針對不分區立委問政表現遭外界質疑，江啟臣已要求改革委員會具體建立「立法委員考核評鑑辦法」，作為區域立委提名、不分區立委去留的機制，據了解，由於改革委員會尚未成立，考評機制對處理吳斯懷的問題緩不濟急，因此黨內定調「先輔導、後黨紀」。

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立院黨團總召林為洲受訪表示，確實正研議機制避免新科立委在書面質詢、提案犯錯，黨團三長畢竟有義務把關，提案可由黨團三長先連署，再展開實際連署，以免不恰當的提案或用字不精準，害到自己也害了連署人；至於書面質詢，可考慮透過同黨立委「資深、資淺」配對分組，互相確認內容。

不過，黨內幹部直言，若吳斯懷認知不到自己的問題，其他立委很難幫忙修正、過濾質詢內容，甚至限縮其發言權，因此若吳斯懷再有損害黨聲譽的言論、再出錯，不必等到考評機制，直接交由考紀會審議，祭以黨紀處分，黨不可能放任吳斯懷。

該幹部舉例說，過去因發言不當遭黨紀處分的案例，包含多次在政論節目攻擊總統候選人韓國瑜的前黨員李正皓，以及在武漢包機不當發言、爭功諉過，最後遭停權處分的中央委員徐正文。

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