警告吳斯懷 江啟臣：損黨形象可註銷不分區

國民黨主席江啟臣（見圖，記者王藝菘攝）昨表示，不分區立委的言行若損及黨的形象，「可依規定註銷提名」，被認為是在警告發言頻惹議的吳斯懷。

2020-03-26 05:30:00

「所有被提名人都曾簽承諾書 查證屬實願受黨紀處分」

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨不分區立委吳斯懷問政引發爭議，國民黨主席江啟臣昨日特別在主持中常會前，開放媒體旁聽「主席講話」，以不點名方式批判「部分不分區委員」問政表現，讓國民黨形象備受考驗。他還說，不分區立委提名時所有被提名人都曾簽立承諾書，承諾個人言行舉止絕不損及黨的形象，「經查證屬實，願受黨紀處分，並依相關規定註銷提名」。藉此警告吳斯懷的用意十分明顯。

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要求具體建立「立委考核辦法」

江啟臣並指出，「改革委員會」應該更具體建立「立法委員考核評鑑辦法」，用人民期待的標準來要求包含他自己在內的黨籍立委，建立制度，更要落實制度，評鑑結果不但要作為不分區委員去留的機制，更要作為區域委員提名的考核，用黨紀落實，作為再造國民黨品牌價值的第一步。

批「部分」不分區 讓黨形象受考驗

江啟臣表示，他要提醒所有黨籍參政同志，公職與民代的言行與問政表現，都代表國民黨的品牌價值，都與黨的社會形象直接連結，在疫情持續蔓延的社會氛圍中，國民黨本應善盡在野黨責任，齊心防疫，理性監督，與國人站在同一陣線，然而部分不分區委員問政表現，卻讓的黨形象再次備受考驗，不但受到對手政黨猛烈攻擊，社會大眾強烈質疑，甚至讓國民黨支持者再次沮喪失望。

對於不分區立委的黨紀問題，江啟臣指出，當初黨中央進行不分區立委提名時，所有的提名同志都簽立承諾書，其中明確提到「當選就職後，個人言行舉止絕不損及本黨形象」、「經查證屬實，願受黨紀處分，並依相關規定註銷提名」，顯示國民黨對於不分區委員言行及問政品質，有約束及輔導的權力及義務。

江強調，正值黨內改革全面啟動的關鍵時刻，更是國民黨轉型重生的重要契機，國民黨與人民間的信任根基已經沒有繼續被侵蝕的本錢，「我要再次懇請所有參政同志，以黨為念，以國家為念，更要以人民為念，不但要用行動堅守在野黨的監督立場，更要用行動與人民站在一起，贏回人民的信任。」

國民黨不分區立委吳斯懷（記者陳志曲攝）。

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