新聞分析》江啟臣磨刀霍霍 向黃復興立威

國民黨主席江啟臣昨主持國民黨立法院第十屆第一會期黨團幹部佈達典禮。（記者王藝菘攝）

2020-03-26 05:30:00

記者施曉光／特稿

國民黨主席江啟臣昨天撂下不分區立委如果言行損及黨的形象，可以註銷提名的狠話，並宣布要建立考核評鑑辦法，作為不分區委員的去留機制，明眼人皆知就是衝著代表黃復興的軍系不分區立委吳斯懷而來。江啟臣此舉表面針對個人，然背後的深層政治意涵則是在對自豪握有動員二百五十萬榮民眷與未登記現役官兵黨員大軍兵權的黃復興系統立威。

向來被視為本土派的江啟臣，與深藍系統關係頗為微妙，雖然有個與深藍關係不錯的老丈人、全國公教軍警消暨退休人員聯合總會長劉盛良，在先前黨主席補選中也的確發揮不小作用，但選前眷村還是流傳一份質疑他是「隱性台獨」的資料，選後接受洪秀柱專訪時，迴避就「隱性台獨」議題表態，以及一席所謂台獨只有一種「法理台獨」，民進黨政府推動去中化與「法理台獨」不一樣的說法，讓許多深藍人士頗為感冒。

請繼續往下閱讀...

雖然過去一再強調黃復興不是被改革的對象，而是改革的夥伴，不會裁撤黃復興黨部，江啟臣就任後卻有半數以上黃復興重要幹部請辭，而昨天江的一番重話，則是「殺雞儆猴」意味十足。

長久以來，許多黃復興系統幹部支領一般黨部基層黨工所沒有的「業務費用」，黨內眾人周知。在國民黨財務陷入困頓後，還曾有黨務主管在中常會書面報告中委婉表達期盼黃復興黨部可以「共體時艱」，國民黨高層昨卻以「空穴來風」回應，佯稱「大家都是『義務』在為黨盡心盡力」，讓黨內知情者不解，因此有一解讀是收束黃復興的「恩威並濟」。

另外一種解讀則是，「江中央」繼續維持過去挹注黃復興資源做為「紅蘿蔔」，以達「杯酒釋兵權」的效果，讓黃復興系統不再堅持力保吳斯懷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法